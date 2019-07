Incompleta la aplicación de la Ley a menores infractores

A tres años de que se implementara la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, todavía no se ha logrado una corresponsabilidad entre las autoridades para el funcionamiento de la misma, sobre todo en veredictos relacionados con delitos federales, en prisión preventiva y en carpetas de judicialización.

Lo anterior fue destacado por Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC, organización que por más de una década ha promovido en México el respeto a los derechos humanos en el sistema de justicia penal.

En entrevista para EL DEBATE, la especialista indicó, desde su experiencia, que la justicia para el caso de adolescentes siempre ha sido vista como un tema menor al cual no se le ha dado suficiente importancia, y la prueba de ello es que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, no ha habido una competencia clara de un órgano que le dé seguimiento, quedando así bajo la responsabilidad de los estados.

Cifras oficiales

El Instituto de Justicia Procesal Penal presentó el Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En ese sentido, Ana Aguilar, también abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y maestra en derechos humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría, explicó que entre los resultados del informe se muestra que todavía hay pendientes importantes para hacer efectivo este sistema: «Es muy importante que exista lo que llamamos integralidad; es decir, que todas las instituciones, tanto de justicia, como otras involucradas en el bienestar de adolescentes, niños y niñas, se coordinen y sean corresponsables de que el sistema funcione para que cumpla sobre todo con un fin que le llamamos el fin socioeducativo del sistema», apuntó.

Detalló que dicho sistema no tiene como fin castigar a los adolescentes por una conducta que hayan cometido, sino que espera que puedan aprender durante el proceso las consecuencias de sus actos y se les pueda hacer responsables por ello.

El que un adolescente incurra en un delito federal tampoco está plenamente llevado a cabo con el sistema integral de la ley.

Ana Aguirre manifestó que no existen ni fiscales ni defensores ni tribunales que atiendan esos tipos de casos: «¿Qué es lo que ha pasado?, que los estados han tenido que auxiliar a la federación para procesar estos casos. No es que no se les procese a estos adolescentes, es que los estados han tomado esa competencia en auxilio a la federación que todavía no tiene un sistema especializado. Ese también es un pendiente, porque sabemos que hay muchos adolescentes también vinculados con hechos considerados delitos de orden federal», expuso.

Ana Aguirre señaló que hay estados que están bastante bien preparados para esto, pero todavía faltan varias cosas de concretar de la ley. Aunque expuso que en el ámbito normativo no es una ley mala, sino al contrario, pues es muy avanzada.

En México y en Sinaloa, los adolescentes hombres son quienes más incurren en delitos. Esto mientras que en Sinaloa las formas de terminación de una investigación de personas adolescentes es en su mayoría por archivo temporal. Según las cifras, se destaca que, en 2017, 6.6 por ciento de las investigaciones concluyó por acuerdo reparatorio; y el 92.9 por ciento por archivo temporal.

En 2018, la brecha entre ambos se redujo, ubicando al acuerdo reparatorio en 16.8 por ciento; y el archivo temporal en 81.8 por ciento [ver gráficas].

Opacidad e impunidad

La también académica en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México señaló que no existe información que revele que el hecho de que la federación no tenga el sistema integral para la ley haya tenido un impacto en el incremento de la delincuencia de los jóvenes: «Pero sí creo que algo que puede generar son distorsiones en los sistemas locales, porque, finalmente, los operadores locales son especialistas en las leyes locales, entonces, pues significa imponerles una carga adicional para procesar casos del orden federal, ahí sí vemos que esta omisión de la federación es importante y además es riesgosa, porque incluso podrían algunos adolescentes buscar algún tipo de recurso para que no se les juzgara en el sistema local».

En dicho contexto, aseveró que es un tema bastante riesgoso por la impunidad que se podría generar, por lo que abundó que ese es el llamado fuerte a la federación para que ya implemente su sistema.

El Observatorio Libertad en Comunidad también reveló que, en general, el país tiene un bajo índice de judicialización de casos, que, aunque Ana Aguirre consideró que eso no es necesariamente malo, lo que se tiene que ver es qué hacen los ministerios públicos con los casos que le sobran y que no judicializan: «Ahí es donde nos dimos cuenta que muchos de esos casos en realidad los archivan. Entonces no sabemos muy bien qué pasa con ellos, sobre todo no sabemos qué pasa con los adolescentes que ingresan al sistema; si se archiva su caso, entonces listo, se cierra y ahí queda mientras se sigue investigando o se encuentran mayores pruebas», expuso.

Lo que se ha vuelto un recurrente en los estados es lograr acuerdos reparatorios: que se llega a un acuerdo con la víctima, y, en ese caso, termina el proceso, agregó.

Jueces y detenciones

En el panorama de judicialización, la experta señaló que detectaron que muchos de los casos empiezan en detenciones en flagrancia, cuando los jóvenes que son llevados a un juez, que hablan de ciertas políticas de detenciones que es importante analizar.

Otro patrón que ocurre corresponde a que, dentro del proceso, ya que son llevados ante un juez, se incurre en un uso poco razonable del internamiento preventivo o de la prisión preventiva, manifestó: «Eso tendríamos también que verlo con otros lentes, viendo por qué razones hay estados que llegan hasta el 85 por ciento del internamiento preventivo de los jóvenes, cuando una cosa muy importante de este sistema es que precisamente se utiliza el internamiento de forma excepcional. Aquí todavía vemos un pendiente importante también, porque los adolescentes en muchos estados en su mayoría son puestos en internamiento preventivo», advirtió.

Los resultaron del informe sobre las detenciones en flagrancia indicaron que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó haber detenido, del 1 de enero del 2015 al 22 junio del 2018, a 1452 adolescentes varones y 145 mujeres; mientras que la Secretaría de Marina aprehendió a 1942 varones y 220 mujeres en el mismo lapso.

Asimismo, Ana Aguilar indicó para EL DEBATE que existe falta de transparencia en el tema, lo que fue un reto dentro de la elaboración del Observatorio: «Sabemos que hay inconsistencias entre instituciones, que hay datos que tendrían que ser los mismos entre instituciones, donde conectan, donde entra una o una representa el caso», concluyó la especialista en derecho.

El perfil

Nombre: Ana Aguilar García

Profesión: fundadora y directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC. Licenciada en derecho por la Escuela Libre de Derecho; maestra en derechos humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría; y está especializada en derecho constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos humanos por la Universidad de Pisa, en Italia. Ha recibido especialización en Colombia, Chile, Estados Unidos y Alemania.