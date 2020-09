Incongruencias y deudas sociales marcan el Segundo Informe, opinan

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el día de ayer su Segundo Informe de Gobierno. Entre algunas afirmaciones, destacó que ahora en el país hay menos feminicidios y menos robos. Además, reconoció únicamente incremento en temas de extorsión y homicidios dolosos. «Ya pasó lo peor, y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Ya estamos empezando a crecer», refirió respecto a su actuar frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.

No obstante, para especialistas en gobernanza, seguridad y finanzas entrevistados por EL DEBATE, los resultados presentados en el Segundo Informe de Gobierno estuvieron marcados por un optimismo exagerado, incongruencias y bastantes deudas en materia de seguridad.

Inseguridad y falta de justicia

En entrevista para esta casa editorial, Daira Arana, internacionalista experta en militarización, uso de la fuerza y seguridad en México, señaló que en materia de seguridad el Gobierno federal en turno ha tenido diversas fallas, entre ellas la creación de la Guardia Nacional con un enfoque militarizado; es decir, de institución que atiende los problemas de crimen y violencia como amenazas bajo dinámicas de combate, careciendo del mínimo diseño de una estrategia de seguridad integral que tenga en cuenta las causas estructurales de las diferentes violencias en el país.

Otra de las fallas que destaca la experta es la negación desde la presidencia de que la violencia contra las mujeres en México, como problema de seguridad pública y social, es una cuestión sistémica de la sociedad en la que vivimos: «De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asesinatos contra mujeres no han ido a la baja, y por las noticias cada vez más alarmantes sobre robos en transporte público y casa habitación, no se puede tomar como un logro una supuesta disminución de estos si el indicador para medirlo es únicamente las denuncias o carpetas de investigación, debido a que, independientemente de la pandemia, ya existían pocos incentivos sociales para denunciar este tipo de delitos», apuntó.

A su vez, destacó que el aumento en los homicidios es alarmante, sobre todo en entidades federativas como Guanajuato, en las que se hace necesario un enfoque diferenciado de atención, que no sea bajo una estrategia federal que tiende a ver todos los problemas de seguridad de la misma forma: «Sin duda, el rubro en el que más queda a deber este segundo año de Gobierno es el de seguridad y justicia», afirmó.

La experta en militarización y seguridad en México añadió que el panorama de seguridad en el país es cada vez más complejo. Hizo hincapié en que lamentablemente nos encontramos ante una sociedad dividida desde el Gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, y una sociedad diversa en sus tipos de violencia.

Lo anterior —consideró— hace más compleja su atención cuando entre los Gobiernos federal, estatal y municipal, en lugar de existir coordinación y retroalimentación, solo existe pleitesía o negación, dependiendo de las filiaciones políticas: «El reto más importante que tenemos como sociedad frente al inicio del tercer año de Gobierno del presidente López Obrador es que desde los diferentes ámbitos de Gobierno se articulen estrategias concretas para contener y reducir las violencias, poniendo énfasis en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en ellas y reconocer que muchos de los problemas que se tienen actualmente en materia de violencia y homicidios pueden radicar en las dinámicas de masculinidad hegemónica, que rigen la interacción de hombres y muchas veces mujeres en nuestra sociedad», expuso.

Incongruencias

Jorge Valtierra Zamudio, investigador en la cultura de la gobernanza, señaló que el Informe muestra algunas incongruencias relacionadas con temas como la seguridad, el medio ambiente y la entrega de programas sociales en el país.

En entrevista para EL DEBATE, mencionó, por ejemplo, que la corrupción en México evidentemente continúa, al tratarse de una situación que debe corregirse paso a paso, y el hecho de que el presidente haya hecho mucho énfasis durante la presentación sobre el tema no significa que en realidad haya disminuido.

El también académico de la Universidad La Salle destacó que llama mucho la atención la parte en la que el mandatario destaca los programas sociales, y particularmente para el caso de las poblaciones indígenas, al señalar que el cien por ciento tiene acceso a un programa social.

Sin embargo, el especialista abundó que una cosa es la llegada de estos programas sociales a grupos étnicos o grupos campesinos o personas en situación vulnerable, y otra cosa es la calidad con la que puedan llegar y lograr los resultados esperados: «Algo en lo que insisto mucho es que sigue prevaleciendo el asistencialismo, y es difícil erradicar estas ideas. No le adjudico esto al Gobierno. En general, desde organismos internacionales, otro tipo de organismos no gubernamentales, hay esta tendencia de asistir en lugar de resolver problemas. Se pierde la oportunidad de ubicar cuáles son las necesidades y las particularidades de cada uno de los grupos sociales. No hablo únicamente de los grupos indígenas, sino de todos», mencionó.

Andrés Manuel López Obrador anunció en su Informe que durante este último año su Gobierno ha sido ecologista y a favor del medio ambiente, cuando —de acuerdo con el especialista— la apuesta de México por el uso de hidrocarburos en lugar de energías limpias le ha generado innumerables críticas. Jorge Valtierra aclaró que, ciertamente, López Obrador habla de muchos contratos corruptos, por ejemplo, para implementar empresas dedicadas a energías limpias, pero eso no significa realmente que sea un Gobierno a favor de la ecología o que haya hecho labores o proyectos precisamente ecológicos. «Vemos ahí algunas inconsistencias», apuntó.

Asimismo, hizo hincapié en que la ecología tiene mucho que ver con la parte social, ya que uno de los grandes debates que hay al respecto es que la distribución de los recursos naturales es completamente desigual: «En una población como México, no tener una política clara en materia ecológica incide en la precariedad social», dijo.

Retos por cumplir

El especialista en gobernanza dijo a EL DEBATE que AMLO tiene importantes retos para su tercer año de Gobierno, entre ellos la importancia de que exista un mejor diálogo con académicos, científicos, con gente que puede aportar para dar una solución a problemas reales. Además, vio necesaria una reconciliación con toda la población de México, al destacar que existe un amplio sector que no aprueba su Gobierno: «Vemos gente que no está definitivamente de acuerdo con el Gobierno y gente que sí lo está, y eso genera una tensión que no ayuda mucho», comentó.

Si bien Valtierra Zamudio apuntó que el presidente conoce el país y los problemas sociales, dudó de que la gente que lo rodea también los conozca: «Me parece que su partido está viviendo una situación de crisis. Sus colaboradores probablemente no están tan a tono con lo que piensa el presidente, y el presidente tiene que ser mucho más conciliador», consideró.

En analista financiero Roberto Aguilar señaló que muchas personas, incluido el Gobierno de México, pueden argumentar que ahora el país es víctima de una desaceleración o de una contingencia de salud que se volvió un problema económico muy grave, con la caída de las economías y el cierre de las industrias, pero, en su opinión, en realidad la economía mexicana ya venía mal.

Complejidad económica

Explicó que en México se venía experimentando una etapa de desaceleración económica, y un problema importante es que el Gobierno llegó y tomó decisiones que a la postre van a seguir costando mucho dinero y van a ser un lastre, como el caso del la cancelación del aeropuerto, donde se tuvo que pagar indemnizaciones a constructoras, por ejemplo.

A su vez, Roberto Aguilar mencionó que una visión muy sencilla y demasiado optimista que ha tratado de impulsar esta Administración, específicamente el presidente, es decir que «ya salimos», que «ya estamos rebotando» en el tema económico, aunque no compartió esa postura.

El especialista financiero comentó que AMLO mencionó en su Segundo Informe que en agosto fueron generados 90 mil empleos, cuando en los meses anteriores se acumuló una pérdida de más de un millón: «Cuando alcancemos a recuperar ese millón, a partir de ahí sí va a haber una recuperación y crecimiento; mientras tanto, no podemos ser triunfalistas y dejarnos convencer por la visión tan optimista que tiene el presidente, porque falta todavía una serie de elementos que son externos», apuntó.

Reconoció que durante el último año ha habido una situación de cifras alegres, y explicó que es debido a cierta estabilidad en los mercados financieros. El experto en finanzas señaló que se han visto niveles cercanos a los 25 pesos por dólar, una devaluación importante, pero se ha ido acotando y disminuyendo, aunque en realidad ha sido a raíz de la debilidad del dólar, porque la economía estadounidense ha caído y está cayendo incluso un poco más que la economía de México, medida en esos términos.

Comentó que el Gobierno ha creído que con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es suficiente, pero si no se generan las condiciones, como del Estado de derecho y condiciones que atraigan al capital y a las inversiones, esta situación va a ser muy compleja: «Pero mientras tanto no se respeten, no haya claridad sobre esta correlación que hay del Gobierno, las políticas públicas y los empresarios, creo que difícilmente se va a poder dar este repunte más rápido y no tan optimista como hoy (ayer) lo trato de dibujarlo el presidente».

Reconoció que para México no todo está perdido. Dijo que hoy lo que están buscando las corporaciones globales es hacer una recomposición de las cadenas productivas, y eso podría beneficiarle a México, porque habrá muchas empresas que quieran estar más cerca de uno de los principales consumidores del mundo, que es Estados Unidos.

Intenciones.- Jorge Valtierra Zamudio reconoció que hay intenciones buenas en algunos puntos, como el apoyo a los jóvenes.

Amnistía internacional

Amnistía Internacional México compartió un pequeño análisis en su cuenta de Twitter, y destacó: «Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el Gobierno tiene que dejar de culpar a las Administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia».