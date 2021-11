Inconsciente e irresponsable invitar a los ciudadanos al Zócalo ante la nueva variante de Covid-19: Opositores de AMLO

"Para no perder la costumbre", dijo AMLO durante su conferencia mañanera donde realizó la invitación y mencionó que no tendrá restricción de aforo, eso a pesar que ese mismo día, la OMS declaró variante de riesgo a Omicron, la nueva variante del coronavirus, además de advertir de una nueva cuarta ola de contagios.

Y aunque ya hay indicios de la cuarta ola de COVID-19 en México, el presidente López Obrador dijo que, a pesar del dolor y la tristeza por la pandemia, no habrá límite de aforo en el Zócalo para su informe del 1 de diciembre. Escribió el periodista y citó a Andrés Manuel López Obrador escribiendo "si se llena mucho, no dejen de llevar su cubreboca".

