Incremento al salario mínimo lo vamos a ganar: Mancera

Ciudad de México.- El aumento al salario mínimo lo vamos a ganar, aseguró el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.



En entrevista posterior a una jornada de Tu Ciudad Te Re-Quiere en la delegación Miguel Hidalgo, el mandatario capitalino dijo que no dejará la lucha por aumentar el mini salario.



Aseguró que la política salarial es uno de los puntos que se deben revisar en el Tratado de Libre Comercio (TLC).





"México tiene que ser muy enérgico en su posición respecto de la política salarial del TLC porque queremos que a México lo busquen por su calidad, por su mano de obra buena, reconocida, no por salarios de hambre"





-¿Es político el asunto?, se le preguntó.



Nosotros estamos seguros que esa es una lucha que va a ganar porque es una inercia que ya lleva demasiada fuerza como para detenerla, así que la vamos a ganar.



Más fuerzas



Sobre su posición con respecto al frente opositor propuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), Mancera Espinosa dijo que el México no debe tener un solo color.



"El proyecto que queremos para México no tiene hoy un color, es algo que es un proyecto al que se deben sumar fuerzas políticas pero no es una convocatoria de un partido"





"El proyecto está avanzando, se está construyendo y no hay que olvidar lo que les dije un día, en la reunión con la Sección I, hay una base que ha colocado un punto de saque que es el proyecto del ingeniero Cárdenas", dijo.

Con información EL UNIVERSAL.