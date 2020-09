Indagan a Emilio Lozoya ahora por ISR

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva investigación contra Emilio Lozoya, por una presunta defraudación fiscal de poco más de 2 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) omitido en 2017.

Esta es la tercera denuncia que en el último año y medio es presentada por autoridades federales y Petróleos Mexicanos (Pemex) contra Lozoya ante la FGR.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Adicionalmente hay dos procesos judiciales en curso por los casos Odebrecht y por la compra con sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Fuentes ministeriales confirmaron que la nueva indagatoria por fraude al fisco corre a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y fue iniciada luego de una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

El mes pasado, la Dirección General de Delitos Fiscales ratificó la denuncia, según autoridades consultadas.

La imputación contra Lozoya es porque durante el 2017 -el año siguiente al de su salida de la dirección de Pemex-, omitió en su declaración anual el pago del ISR por un monto de 2 millones 695 mil pesos.

Este ilícito no pone en riesgo la libertad provisional del ex funcionario, en virtud que la defraudación fiscal no amerita la prisión preventiva oficiosa y eventualmente tiene la posibilidad de buscar un acuerdo reparatorio, antes de que el caso sea judicializado.

Según fuentes allegadas a Lozoya, éste ya tenía conocimiento de dicha investigación desde hace algunas semanas.