Indagan posible sabotaje a Pemex para robo de gas

Ciudad de México.- Tras confirmar que aumentó el número de tomas clandestinas para robar gas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que analizan el fenómeno como un posible sabotaje contra Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Estamos analizando el fenómeno. Vamos a pedir al director de Pemex (Octavio Romero) que nos dé un informe la semana próxima", dijo, luego de aclarar que si bien las tomas han aumentado, no así el volumen de combustible robado.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre el tema, el Mandatario sostuvo que se roba a instalaciones de Pemex para detener la producción.

"(En plataformas) sucede lo mismo con el equipo, se roban bombas que aparentemente cuestan muy poco, que pueden costar en el mercado negro 5 mil o 6 mil pesos, pero llegan en lanchas, se roban las bombas y paran la producción, detienen la extracción de crudo, todo esto lo es", sostuvo.

¿Sabotaje? Puede ser

"¿Sabotaje?", se le planteó. "Puede ser", respondió.

"El propósito era acabar con Pemex y la CFE y entregar todo el mercado de las gasolinas, el diesel, el gas, la energía eléctrica a particulares, ese era el plan. Por eso dejaron que se cayera la producción en Pemex".

Al respecto, López Obrador explicó que se tienen dos hipótesis: una que los tecnócratas son muy ineficientes, mucho más de lo imaginado.

Están en parvulito, son de parvulito, porque no es posible que en tiempos en el que ellos manejaron Pemex se cayera tanto la producción, año con año se perdía la producción, al grado de que se llegó a importar petróleo crudo en el 2018, es la explicación, yo diría la más benévola

Afirmó.

"Lo otro es de que fue un acción deliberada, de destrucción (...) es cosa de ver lo que nos dejaron en la producción petrolera. Lo mismo sucedió con la distribución, dieron concesiones al por mayor".

Pero, advirtió, los particulares no invirtieron y no perforaron pozos y no hay resultados, no ha aumentado la producción de petróleo, lo mismo en el caso de las concesiones para las gasolineras, las empresas "no hicieron nada".

Ahora tenemos que cuidar a Pemex, que no desaparezca el mercado"

Expresó. El Presidente afirmó que se ha estabilizado la producción, e incluso el año pasado, por primera vez no se cayó.

"Y ya empezamos a levantar y vamos para arriba porque estamos trabajando en 20 campos", insistió.

"Sí hay competencia, pero tampoco podemos culpar a los competidores de estos actos, necesitamos ver de qué se trata".