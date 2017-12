¿Independientes pueden ganar la Presidencia de México?

Sinaloa.- Por primera vez en la historia de México, hoy es una realidad competir por la vía independiente como candidato a la Presidencia de la República.

Sin un partido que los respalde, los ciudadanos pueden emprender movimientos sociales para obtener el respaldo a través de firmas y llegar finalmente a las boletas electorales. Sin embargo, esta figura ha sido aprovechada principalmente por personajes que vienen del sistema partidista.

Como parte de mi #10De10 para transformar a México, terminar con la corrupción y la inseguridad es un punto fundamental. Los partidos tradicionales se han vuelto adictos al dinero, sólo una opción independiente puede cambiar la forma de hacer las cosas. Vamos por el #MXQmerecemos pic.twitter.com/SJVBRaYibg — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) 7 de diciembre de 2017

¿Qué posibilidades reales tienen frente a las coaliciones y los partidos en lo que será una de las elecciones más competidas en la historia moderna? ¿Qué tanta confianza social han despertado?

Alejandro Aurrecoechea, director de análisis y riesgo político en Integralia Consultores, mencionó a este medio que será una dinámica innovadora en el sistema político mexicano que aparezcan por primera vez candidatos independientes a nivel presidencial, y que en las boletas llegaran a aparecer Jaime Rodríguez, el Bronco; Margarita Zavala y probablemente Armando Ríos Piter.

«Pensamos que seguramente el Bronco y Margarita Zavala tendrán el 19 febrero las firmas necesarias para registrarse, y probablemente Armando Ríos Piter. Estaríamos en principio viendo una carrera donde estén tres independientes, y esto sería una dinámica totalmente innovadora para el sistema político mexicano, que nunca ha habido independientes a nivel presidencial», dijo.

¿A quién le quitan votos?

El experto en análisis político agregó que en principio se puede pensar que el voto que jalan los independientes le quitaría sufragios a López Obrador o a los opositores del PRI:

«Esa va a ser una dinámica interesante. Habrá que ir viendo las encuestas. Aunque se ve difícil que un independiente pueda ganar, puede convertirse en un factor de peso, tener simpatía suficiente para pensar en el resultado final».

Aunque el doctor en Ciencias Políticas Rigoberto Ocampo ve negativo el panorama para ellos, pues aún considera que no han conquistado la confianza necesaria: «El sistema político mexicano está concentrado en los partidos políticos. Es a los partidos políticos a quienes les depositan su confianza los electores. De acuerdo a las encuestas, prácticamente los tres polos: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano; Morena y PT, y el PRI con sus aliados, concentran, de acuerdo a las encuestas, prácticamente el 95 por ciento de las preferencias. Por lo que dicen todas las encuestas, no hay ningún precandidato o aspirante a candidato presidencial que pudiera situarse siquiera cerca del tercer lugar», comentó a EL DEBATE Rigoberto Ocampo Alcántar.

El expresidente del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa y también columnista de EL DEBATE expuso que la radiografía del sistema político mexicano respecto a la preferencia de los ciudadanos como electores es que todavía tienen un pequeño interés porcentual por los candidatos independientes:

«En este momento todos los estudios señalan que es imposible que un candidato independiente llegue a ocupar el cargo de la Presidencia de México. Los ciudadanos privilegian a los partidos políticos, y cuando son nuevos, con más razón. Un ejemplo es Sinaloa. Aquí un partido (PAS) nada más por ser local, aunque sea un partido político como los otros, automáticamente tuvo el segundo lugar en las preferencias (elecciones locales 2016)»

En esto coincide Aurrecoechea, quien ve difícil que lleguen a la Presidencia, pero también ve que podrían convertirse en una estrategia en caso de una elección cerrada: «Yo veo que todavía los partidos tienen un gran control de la maquinaria, tienen todas la estructuras locales y territoriales. Tienen presupuestos muy poderosos, y tienen cercanía con la estructura gubernamental; pero, sin duda, en política todo puede pasar, y no se puede descartar que un candidato independiente con mucho empuje, con una temática innovadora que en realidad emocione, pues pudiera volverse un competidor, pero en principio lo dudo», opinó.

Somos medio millón de personas que queremos una manera distinta de hacer política, que queremos poner a México en orden. ¡Muchas gracias a todos los que han firmado!https://t.co/0HDsUibNHv pic.twitter.com/JLbKY0JBo6 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de diciembre de 2017

Expuso que se puede hasta pensar que hay partidos que han buscado ayudar a independientes a que obtengan las firmas necesarias porque serían un factor de división del voto, como lo fue tal vez en la elección del Estado de México:

«Preveo tres candidatos independientes a la Presidencia que pudieran ser factores de influencia, sobre todo hasta el final, aunque un independiente no gane la elección, pues podría pensarse tal vez muy cerca del final podría transferir su apoyo a un partido político para apalancarlo en contra de otro contrincante. Es algo a considerar. Si un independiente llega en junio a tener 5 o 6 por ciento de voto y declina prácticamente o abiertamente en favor de un candidato de un partido, podría ser un factor de peso considerable para definir la elección», dijo el especialista en análisis de riesgos políticos.

Independientes infringen la ley

Asimismo, el experto en democracia y en Derecho Constitucional Roberto Duque manifestó a este medio que el INE con tal de llevar a independientes a las boletas electorales para candidatos a la Presidencia de México les está ayudando en el camino:

«Con la ayuda que le ha dado el INE a los independientes al margen de la ley y de los lineamientos, creo que hay una buena posibilidad de que lleguen a la boleta electoral».

Recalcó que uno de los apoyos que el Instituto Nacional Electoral ya les dio a los independientes es el haber infringido la ley, pues de los 120 días que se contemplan en el artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los aspirantes a candidato independiente para el cargo de Presidente de la República recaben las firmas, el INE estableció 127 días para tal fin.

«El INE no quiere aparecer como el malo de la película o el diablo de la pastorela, y por eso les está facilitando las cosas, les está allanando el camino a estas personas para que lleguen a la boleta electoral. Me da la impresión que el Bronco y Margarita Zavala cuando menos lo van a conseguir. Veo a esos dos aparecer en la boleta electoral. Está complicadísimo que uno de ellos resulte ganador», añadió.

El también académico y profesor de la UNAM destacó que, por desgracia, las candidaturas independientes se han desfigurado: «En el 2015, cuando la figura estaba siendo estrenada en México, tuvieron una efervescencia, y de hecho es cuando ganó el Bronco. Esa efervescencia ya no la percibo, su decremento se debe a que en su mayoría, quienes han representado la figura de la candidatura independiente, no son personajes de la sociedad civil, que es para lo que estuvo diseñada la candidatura independiente. En su mayoría ha sido utilizada por personajes provenientes de la partidocracia; es decir, por tránsfugas de los partidos políticos», explicó.

¿El Bronco debe seguir en el cargo?

El Bronco ya superó la totalidad de las firmas, 949 100 (corte al 14 de diciembre) de 866 593 requeridas, las cuales tendrán que ser validadas por el INE. También deberá obtener al menos en 17 estados el respaldo de uno por ciento del padrón electoral. Según el más reciente reporte del avance estatal de apoyos alcanzados, ha obtenido este respaldo en tres entidades: Nuevo León, estado de México y Tabasco. Mientras que Margarita Zavala lleva 447 754 firmas y ha logrado el respaldo del 1 por ciento en Campeche, Colima y Oaxaca. Sin embrago, los analistas coincidieron en que el Bronco ya debería separase del cargo de gobernador de Nuevo León.

Aquí con los #Bomberos en #SalinasVictoria andamos jalando para que sus instalaciones y sus vehículos estén al 100 y den su mejor esfuerzo ayudando a la gente. pic.twitter.com/DoHvnVIKcx — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 18 de diciembre de 2017

Duque reprobó que el Bronco siga ejerciendo como gobernador de Nuevo León y esté haciendo proselitismo político:

«El Bronco debería separarse de la gubernatura y no estar en funciones simultáneamente con la relevancia de ser el titular del Poder Ejecutivo en Nuevo León y a la par de esas funciones estar haciendo un proselitismo para obtener un lugar en la boleta electoral como candidato independiente a la Presidencia de México. Esto por supuesto que no debería de ser. Él aprovecha que legalmente no hay una cortapisa al respecto, pero desde el punto de vista ético, pues es evidente que está desempeñando el cargo y al mismo tiempo esas labores de promoción. Es algo incompatible desde mi punto de vista», comentó Duque Roquero.

No obstante, Alejandro Aurrecoechea expuso: «Una vez que se reúnan la totalidad de los formularios de apoyo y se validen las firmas por la autoridad electoral y se emita el dictamen correspondiente con el que se le acredite al Bronco como candidato ciudadano, deberá presentar al Congreso del Estado la separación del cargo, pues la Constitución del Estado de Nuevo León no permite licencias mayores a treinta días. Hasta entonces, una vez que se haya emitido el dictamen, el Bronco puede mantenerse en el cargo de gobernador y no violenta la ley electoral. En el momento que se le confiere la candidatura ciudadana, ya no podría ser gobernador, tendría que separarse del cargo. Sin embargo, el artículo 82 de la Constitución establece la obligación de que un gobernador deberá separarse seis meses antes de la elección, por lo que se puede esperar que a finales de este mes se separe del cargo», dijo el analista.