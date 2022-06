¿Indirecta? Mario Delgado advierte a morenistas que "división es traición”

México.- El presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, hizo hincapié en que el partido guinda es plural, asegurando que en el mismo debe prevalecer, ante todo, la unidad.

No obstante, pese a que destacó que la fuerza política fundada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por la diversidad de ideas de sus militantes, remarcó que cualquier acto que busque dividirlo es considerado como traición al movimiento.

En conferencia de prensa, el líder nacional morenista sostuvo que el partido del oficialismo no se prestará a dar pretextos para que se produzcan divisiones justificadas en su interior, afirmando que mantendrá la imparcialidad.

“Si algo caracteriza a Morena es su pluralidad, somos respetuosos de los distintos puntos de vista, se vale tener opiniones diferentes, pero eso es distinto de dividir. El partido no va a dar ningún pretexto para divisiones justificadas; nosotros vamos a conducirnos de manera imparcial, porque es nuestra responsabilidad, porque sabemos lo que está en juego; no vamos a echar a perder este proceso histórico que vive el país. Bienvenidas las críticas, las sugerencias, los diferentes puntos de vista. Pero, división es traición”, apuntó.

Lo anterior en el marco de las recientes declaraciones y actos que han llevado a cabo las llamadas "corcholatas" de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el de Gobernación (Segob) y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han promovido de diferentes formas el ser favorecidos para abanderar a la Cuarta Transformación en la sucesión del Ejecutivo Federal.

“No hay favoritismos, no hay dados cargados, nada. Hay piso parejo para todos, porque el gran elector en nuestro partido es incorruptible, no lo puedes engañar y no acepta traiciones. El gran elector en Morena siempre ha sacado este país adelante: el mandamás en Morena es el pueblo de México y el pueblo de México va a tomar la decisión de quién debe continuar este proyecto de Transformación”, remarcó Delgado Carrillo.

En tanto, en relación a los comicios electorales estatales de 2023, donde se renovarán las gubernaturas de los estados de Coahuila y Estado de México, el exdiputado federal adelantó que Morena postulará a un hombre y a una mujer.