Informe AMLO: Bajas consecutivas registra el presidente en su tercer año de gobierno

México.- Hoy martes primero de septiembre se realizará el Tercer Informa de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual viene acompañado por bajas recientes y consecutivas en el gabinete presidencial.

Olga Sánchez Cordero se fue la Secretaría de Gobernación al encabezar el Senado de la República, un movimiento que podría ser clave para aprobar las reformas o iniciativas presidenciales o de Morena.

Ya pasó casi una semana desde la salida de Olga Sánchez Cordero y será Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, quien será el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, sustituyendo a la ahora senadora.

Mientras tanto, este 31 de agosto, trascendió la renuncia de Julio Scherer como Consejero Jurídico de la Presidencia, pues al parecer, será el nuevo secretario de gobernación quien cumpla con las tareas de este ex funcionario.

En ambos casos se trata de colaboradores que iniciaron el sexenio junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, sin ser militantes de Morena, eran considerados piezas claves en la operación del Gobierno Federal y que ya no formarán parte del gabinete presidencial en la ejecución del Tercer Informe de Gobierno de AMLO.

La renuncia de Scherer Ibarra trascendió ayer por la tarde. No fue oficializada mediante alguna comunicación y se desconoce si el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la dimisión.

Durante su paso por la Consejería Jurídica, Scherer Ibarra se convirtió en un operador legal y político, así como en pieza clave para elaborar, impulsar y defender en tribunales las principales reformas de la llamada Cuarta Transformación.

El abogado representó al Poder Ejecutivo en importantes litigios en temas claves como los cambios en materia energética.

También fue interlocutor del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso líderes parlamentarios con quienes negoció el aval a reformas propuestas por el Ejecutivo.

Sin duda, las bajas a lo largo de los tres primeros años de gobierno de AMLO, los cuales aún no se cumplen pues faltan tres meses para el primero de diciembre, han sido frecuentes, y más en la Secretaría de Haciend y Crédito Público, no obstante, estos cambios parece no detener la marcha del presidente mexicano.