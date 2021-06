Inhabilita SFP por 20 años a ex funcionarios de la Agencia Espacial Mexicana

México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió inhabilitar por 20 años a cuatro ex funcionarios de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) por provocar daños al erario público superiores a los 26 millones 500 mil pesos luego de haber suscrito y pagado dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que, tras llevar a cabo un exhaustivo procedimiento de deslindamiento de responsabilidades, el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM determinó hacer efectiva la amonestación de inhabilitación por dos décadas a el ex director general, Francisco Javier Mendieta Jiménez, además de decretarle una multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos.

A su vez, también fueron amonestados el ex coordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial, Tiburcio Montalvo Naranjo, y al ex director de Financiamiento, Jesús Macías Paz, con 3 millones 807 mil 782 pesos. Por su parte, al ex coordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial, Enrique Pacheco Cabrera, le fue aplicada una multa de 15 millones 113 mil 271 pesos.

Los tres ex servidores públicos también fueron amonestados con 20 años de inhabilitación, por lo que tampoco podrán ejercer cargos, empleos o comisiones en el servicio público

El texto detalla que, de acuerdo a la auditoría realizada por el OIC en la Agencia Espacial Mexicana, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la agencia habría pagado el doble por la contratación del inmueble en el que se llevó a cabo el evento.

Expone que, en un primer contrato firmado con un proveedor se contempla el arrendamiento del lugar, sin embargo, después la AEM, indebidamente, contrató a otra compañía para ejecutar el servicio, lo que ocasionó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.

Tras las acciones realizadas por la Función Pública mediante el OIC, la institución comenzó un juicio contra la empresa con la que firmó el primer convenio, exigiendo la reintegración del pago que se efectuó.

Por su parte, en el proceso sancionatorio se determinó a su vez que en el contrato para los servicios de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad dispuesta para ello, por lo que esto generó un daño al dinero público por 15 millones 113 mil 271 pesos.

