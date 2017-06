Política

Publicada el 29/06/2017 - 16:19 HS

Inicia PAN reunión con aspirantes rumbo al 2018

Al encuentro acudieron la ex primera dama Margarita Zavala, los senadores Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks, el ex canciller Luis Ernesto Derbez; el ex gobernador Rafael Moreno Valle se encuentra en Nueva York