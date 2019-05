Inicia proceso reafiliación del PRD, estiman 7 mil nuevos militantes

Culiacán, Sinaloa.- Tras lanzarse la convocatoria a nivel nacional para el inicio del proceso de reafiliacion al Partido de la Revolución Democrática, en Sinaloa se estima incorporar alrededor de 7 mil a 8 mil militantes.

Audormar Ahumada, dirigente de partido en el estado, informó que, el pasado lunes se emitió la convocatoria para que a través de la plataforma utilizada por el INE para recolección de firmas de candidatos independientes, se inicie con las campañas.

Puntualizó que, a no se cuenta con un estimado definido de cuantos ciudadanos militan en el PRD actualmente y por ello, harán campañas certeras de reafiliacion evitar caer en simulaciones y falsas incorporaciones.

"Reconocemos que hay un padrón que ya no vale lo que quiere decir que ya no vota, pero con este procedimiento de ahora vamos a tener la posibilidad de tener un padrón no ficticio ni simulado", manifestó.

Detalló que, a partir de que INE le entregué toda la logística del proceso de reafiliacion, todas las sedes de los partidos serán puntos de incorporación y también, se instalarán otros puntos llamados auxiliares, en zonas campesinas y rancherías.