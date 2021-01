Inicia vacunación contra el covid del personal de salud de hospitales privados: AMLO

México.- El día de ayer se inició con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a personal de salud de hospital privados que atienden a pacientes covid en México.

Durante la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador se realizó la presentación de un video donde se observó la vacunación de personal de salud del sector privado así como varios comentarios que estos hicieron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Uno de los vacunados contra el Covid-19 con la primera dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech relató que fue a través de un correo que se le informó que debía llenar el formulario para recibir la vacuna covid.

Leer más: Falta de vacuna covid y medicamentos: médicos se preocupan en CDMX

Las primeras vacunas aplicadas al personal de salud de hospitales privados ocurrió en el centro del país, y como protocolo, el personal de salud se reunía en los hospitales donde laboran y de ahí partían al cuartel militar donde se mantiene la custodia de las vacunas.

De acuerdo a la información proporcionada por el video, fueron aproximadamente 4 mil 200 dosis de la vacuna contra el Covid-19 que se aplicaron al personal de salud de hospitales privados.

"No me imaginé que por ser un hospital particular fuera tan rápido, está muy bien organizado (...) supongo yo que eligieron a aquel personal que es muy probable que pueda infectarse, los que tienen contacto directo con el paciente" declaró el técnico radiólogo especializado Miguel Chávez, un personal de la salud del sector privado vacunado el día de ayer.

Además, el presidente de México reveló que las vacunas de covid-19 que llegaron el día de ayer al país por parte de Pfizer y BioNTech, último cargamento de esta farmacéutica en el mes de enero, ya fueron distribuidas en todos los estados.

"Ayer se distribuyeron todas la vacunas, cumplió la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, con el plan de distribución de logística de las vacunas que se van a empezar a aplicar el día de hoy en Centros de Salud, en Hospitales covid".

Ya están en todos los estados las vacunas.

Cabe señalar que la vacunación del personal de salud de hospitales privados en México ha causado gran preocupación, pues a casi un mes de que iniciara la vacunación contra el Covid-19 en el país, ninguno había sido vacunado sino hasta el día de ayer.

Otro motivo de preocupación es que se planteaba que el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador no tendría acceso a la información sobre el personal que labora en áreas covid en hospitales privados.

Además, durante semanas el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell había declarado que se realizaría la vacunación de este personal, sin embargo, a como pasaba el tiempo el personal no era vacunado.

Otra situación que agravó la preocupación del sector salud, fue la polémica que causó el presidente de México al ceder lugares en la prioridad para recibir la vacuna contra el Covid-19 por parte de Pfizer y BioNTech.

Pues la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenían un plan establecido sobre la distribución de las vacunas contra el Covid-19 en el país, así como de cantidad de dosis que serían transportadas, custodiadas y aplicadas.

Luego de que se diera a conocer esta decisión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que atiende a una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, pasaron varios días hasta que los secretarios del Gabinete presidencial ofrecieron una nueva estimación en el proceso de vacunación.

En los días durante los cuales no se ofreció información provocaron confusión y discursos incoherentes entre las diversas autoridades.

Leer más: Guardias de seguridad deben ser prioridad en la vacuna Covid-19: ASUME

Finalmente, Marcelo Ebrard expuso hace dos días la nueva estimación que tiene México para recibir vacunas contra el covid-19, donde se confirmó que México no recibiría embarques de vacunas por parte de Pfizer y BioNTech por más de tres semanas consecutivas.

Este espacio sería llenado supuestamente por la llegada de las vacunas Sputnik V y CanSiNo Biologics, a partir de la siguiente semana y permanentemente hasta cumplir las millonarias entregas que fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.