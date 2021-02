Iniciativa para eliminar nacionalidad para ser diputado no cuenta con aval de Morena: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- Luego de que el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama presentará una iniciativa para eliminar el requisito de "mexicano por nacimiento" para acceder una diputación federal, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal informó que la iniciativa no cuenta con aval del partido.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal dijó no tener conocimiento de la iniciativa y la la misma tampoco cuenta con la aprobación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No conozco la iniciativa, obviamente no tiene el aval del grupo, no tengo opinión porque no conozco la iniciativa, pero voy a tratar de hablar con el senador Martí y trataré de hablar con todo el grupo para que actuemos", mencionó.

Leer más: Propone Morena eliminar requisito de "mexicano por nacimiento" para ser diputado

La iniciativa fue presentada este lunes por el senador morenista durante la primera sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario del 3er año de la LXIV Legislatura, donde mencionó que la iniciativa buscaba eliminar el requisito de "mexicano por nacimiento" para ser diputado federal o senador.

Situación que implicará reformar la fracción I del artículo 55 de la Constitución Mexicana en la que se contempla el requisito mencionado como otros seis más.

De acuerdo con la justificación de Batres, dicho requisito viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Mexicana, por lo que consideró viable la iniciativa.

Leer más: Avala Senado sesiones virtuales durante emergencia sanitaria por Covid-19