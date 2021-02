Iniciativas migratorias de Biden aún no se aplican, las deportaciones continúan en Estados Unidos: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los migrantes centroamericanos parar advertirles de que en Estados Unidos aún se realizan deportaciones, pues las políticas migratorias de Joe Biden aún no son aplicadas.

Decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede modificar la política migratoria de un día para otro.

Declaró López Obrador durante la conferencia Mañanera de este 11 de enero.

Luego de ser cuestionado sobre cuáles serían las acciones para evitar que más personas murieran como lo hicieron las 19 personas asesinadas y calcinadas en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que continuaría con la protección de los derechos humanos.

Tras ello, aprovechó el espacio y el tema para dar aviso a los centroamericanos que las políticas migratorias del presidente Joe Biden, que prometen un mejor trato a los indocumentados en Estados Unidos, aún no son aplicadas.

"Por ejemplo ahora que hay una política migratoria, que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también centroamericanos, se piensa que ya están las puertas abiertas, que de inmediato el presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes" explicó el presidente López Obrador.

Añadió que el presidente Joe Biden le confesó que las políticas migratorias que busca impulsar llevarán un tiempo, pues no es sencillo ordenar la política migratoria de un país.

"Tengo la obligación de decirles, hay esa política y son muy buenas las intenciones, y yo lo celebro, pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir la política migratoria, ordenar la política migratoria", aseveró el presidente mexicano.

Posteriormente recalcó que los migrantes que lleguen a Estados Unidos no van a ser regularizados solo por llegar, pues la política migratoria aún no es aplicada y no hay una fecha tentativa para cuando esta se pueda llevar a cabo.

Reveló también, como Debate lo hizo en su momento, que las deportaciones de migrantes en Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden continúan en el mismo número que cuando estaba Donald Trump de presidente de los Estados Unidos.

Ante ello, pidió a los centroamericanos que no se dejaran engañar por los polleros, pues estos podría pintarles la vida color de rosa en Estados Unidos, pese a que la realidad sea otra.

Por otra parte, sobre como trata de resolver la migración en el sur de México y Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ha propuesto a Joe Biden invertir en el desarrollo de las regiones para que no haya necesidad de migrar a otro país.

Pues aseveró que nadie deja su hogar por gusto, sino por necesidad, sin mencionar la violencia que sufren los pobladores en diversos países por parte de organizaciones criminales.

"Nadie sale de casa y deja a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando trabajo, buscando opciones".

Finalmente, es importante destacar que en el caso de los migrantes asesinados y calcinados en Tamaulipas, se ha escudado el presidente de México en que ya hay policías y funcionarios detenidos o bajo investigación.