Inseguridad ha invadido a Sonora por la falta de pantalones e inteligencia: Ricardo Bours

México.- La covid-19 y sus secuelas en la falta de generación de empleos y la pérdida de empleos, la carencia de certidumbre en el rumbo de la salud, el mal manejo a nivel local y nacional de la pandemia, así como la delincuencia que ha ido en aumento en Sonora, son de las principales problemáticas a las que se les debe poner mayor atención, considera Ricardo Bours Castelo, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano.

En entrevista para Debate, Bours, quien aspira a gobernar Sonora, indicó que con la llegada de la covid-19 se ha visto que no ha habido estímulos para los empresarios, para los micro y pequeños empresarios, tampoco ha habido un rumbo ni una dirección clara en lo que hay que hacer y, por otro lado, la falta de generación de empleos permanente que ha provocado una gran pérdida en competitividad, además de la fuerte presencia de la delincuencia en la entidad son los temas en los que hay que poner atención.

“En Sonora, ahora en 2020 decrecimos en la actividad económica, pero es tiempo de recuperar eso. Y el otro gran tema que nos atañe ahorita es la delincuencia que se ha venido -dijeron en algunas partes- apoderando de Sonora y yo no puedo permitir como sonorense, el término ese, ni si quiera decir que les pertenece a unos invasores, a delincuentes, es darnos por vencidos y Sonora nos pertenece a los sonorenses”.

De acuerdo con el candidato, cuando se dice que algunas partes de Sonora son tierra de nadie, es una afirmación equivocada.

“¡No!, Sonora es de los sonorenses y esa es la parte que debemos de rescatar, no podemos darnos por vencidos ni dejar que las cosas sucedan. Esos tres temas serían: la pandemia, por un lado, más el desempleo que ya venía generándose por una falta de visión y la inseguridad que nos ha invadido por la falta de pantalones, de estrategia e inteligencia para enfrentar la situación de la delincuencia, más la corrupción que esto lleva”, dijo.

En palabras del empresario, su estrategia para contribuir a corregir estos grandes problemas en Sonora estaría basada en la generación de empleos, buscando bajar los impuestos sobre nómina para atraer inversión privada.

“No puedo decir propuestas porque no estamos en tiempos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cobramos más impuestos sobre nómina que el estado vecino en la frontera, la parte donde inicia Sonora, en el norte, está a 50 kilómetros de Mexicali, lo divide únicamente el río Colorado y fíjate, el impuesto sobre nómina en Mexicali, que es ciudad capital, es de 1.2 por ciento y en San Luis Río Colorado, a 50 kilómetros, es del 2 por ciento. ¿Dime qué empresa va a ir allá a instalarse?”, explicó.

Indicó que, en lugar de ese 2 por ciento, debería ser igual por lo menos o inferior, pues es una visión absurda, cobrar el 2 por ciento para generar empleos en lugar de cobrar el 1 por ciento y generar mil empleos.

“Ocupamos mayor visión para hacer las cosas, ya lo demostré yo en Impulsor, cómo sin recursos podemos generar algo en infraestructura importante, como la carretera costera que me tocó construir que conecta Sonora a Puerto Peñasco, y ahorita Puerto Peñasco, que es un puerto turístico importante en el país vive en parte a esa carretera costera, se hizo sin que la costera gastara un solo centavo, no solamente eso, se concesionó y generó un recurso de 340 millones de pesos y así hay tantísimas obras que se pueden hacer para generar recursos donde no hay”, afirmó.

El candidato recordó que siendo alcalde de Cajeme, Sonora, duplicó la recaudación, sin aumentar los impuestos, dando facilidades al contribuyente, con lo que se pueden hacer obras. Dijo también que cualquier obra que se prometa, que se haga estando en campaña, puede tener un soporte técnico, financiero, jurídico, social y político.

En materia de seguridad, señaló que Sonora, tiene que mejorar las condiciones de los policías, de la fuerza de seguridad del estado, pues un policía no tiene crédito para construir su vivienda ni en Infonavit, ni en instituciones financieras. Sin embargo, el estado de Sonora tiene una comisión de vivienda del estado donde se financia y otorgan casas a sonorenses, por lo que debería de haber un programa de vivienda para los policías.

“Y así permitirles ahorrar, si no mejorarles sus ingresos sí podemos bajar los gastos, sucede con las becas para hijos e hijas de los policías, una serie de cosas que tiene el estado posibilidad de hacerlo”, afirmó.