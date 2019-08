Insiste AMLO en Instituto para Devolver lo Robado

Oaxaca.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al Senado que nuevamente les llegará la propuesta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, luego que legisladores bateron el nombre en la Ley de Extinción de Dominio.



Tras realizar un recorrido por el hospital rural de este Municipio, el Mandatario expresó su inconformidad con el nuevo nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos.

"Ya se creó un Instituto, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, cuánto me costó, todavía está ahí la ley en la Cámara de Diputados, que ya la había aprobado el Senado, pero le cambiaron el nombre, (dijeron) que para obtener los votos de todos los partidos no se iba a llamar así, que que se iba a llamar 'Instituto para Devolver lo Confiscado a la Delincuencia Mediante el Proceso de Extinción de Dominio', ¿le entendieron ustedes? Nada", señaló.

"Les digo: 'No, así no lo quiero'. Ya habían votado, ya había pasado a la Cámara de Diputados y allá dije: 'No, no es así, es Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado', y va para atrás, ahí les va a llegar de nuevo a los senadores para que ya quede como debe ser".

Esta semana, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, presentó a la Comisión Permanente una iniciativa de reforma de ley para renombrar al organismo de enajenación como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Por otro lado, afirmó que en su Gobierno ya no se tolera la corrupción, por lo que ya no hay motivo de enfrentamiento con sus opositores.

El Mandatario dijo que podría ondear la bandera de la paz para llegar a una tregua con sus adversarios.

"Ya empezamos a barrer como se limpian las escaleras: de arriba para abajo, porque la corrupción, también hay que decirlo, no se da de abajo para arriba", indicó.

"El problema está arriba, que es donde se da el mal ejemplo, por eso está limpiando de arriba para abajo; ya hasta podría decir que no se tolera la corrupción arriba, en la Presidencia; un día de estos, para hacer enojar fraternamente, cariñosamente, a nuestros opositores, a nuestros adversarios, voy a sacar la banderita blanca para decir: 'ya no hay corrupción arriba, el Presidente no es corrupto".

López Obrador criticó que un ex Presidente mencionó que la corrupción es inherente a la cultura de México.