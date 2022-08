Insiste 'Alito' Moreno en diálogo con Movimiento Ciudadano para alianza con Va por México

El líder emecista consideró que los panistas, priistas y perredistas "no son congruentes" al pedirle a Movimiento Ciudadano que "se vaya al precipicio con ellos", por lo advierte que su partido buscará ir por su propio camino rumbo a 2024.

A mediados de junio pasado, Dante Delgado señaló que aliarse con Va por México para 2024 es ir al precipicio , ya que asegura que la alianza opositora "no ha funcionado".

El llamado de 'Alito' Moreno no es el único que la alianza opositora ha externado a Movimiento Ciudadano para pedirle a su dirigente, Dante Delgado , reconsiderar ir juntos de cara a las elecciones del Estado de México y las presidenciales.

Raúl Durán Periodista

