Insiste Muñoz Ledo en promocionar su imagen, INE le ordena quitarla en 3 horas

Ciudad de México.- El aspirante a la presidente de Morena, Porfirio Muñoz Ledo recibió un plazo de tres horas para retirar la publicidad fija y en redes sociales relacionadas con la renovación de la dirigencia nacional de este partido político, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) había intervenido en el pleito que mantiene con su contricante y homólogo Mario Delgado, a quienes les había ordenado retirar la promociones de su imagen en redes sociales.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE concedió las medidas cautelares solicitadas por Arturo Cordero Estrada y Carlos Ramírez Hernández, ambos militantes de Morena, por promoción personalizada en internet y redes sociales de Muñoz Ledo, en el contexto del proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Del análisis preliminar a ocho publicaciones alojadas en la cuenta oficial de Twitter del diputado, así como la pinta de una barda en la Alcaldía Tlalpan, la autoridad electoral señaló que, bajo la apariencia del buen derecho, dicha publicidad debe ser retirada, ya que está encaminada a promocionar la aspiración del denunciado para ocupar la Presidencia de Morena.

Si bien se observó que dichas publicaciones fueron colocadas en las redes desde hace semanas, en congruencia con la determinación del viernes 16 de octubre que también ordenó retirar mensajes en la red social Facebook para promocionar la imagen del aspirante a la Presidencia del partido Morena, se emitió esta nueva medida cautelar.

Por ello, se ordenó a Porfirio Muñoz Ledo para que en un plazo no mayor a tres horas realice las acciones, trámites y gestiones suficientes para eliminar de la cuenta de Twitter @PMunozLedo el material denunciado. De igual forma, se ordena retirar toda publicidad o propaganda, fija, móvil o de cualquier otra índole, en la que se haga referencia o que contenga elementos relacionados con la renovación de la Presidencia de Morena.

Respecto al uso de recursos públicos se daclaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada, en virtud de que es materia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El 16 de octubre, se concedió las medidas cautelares solicitadas por Arturo Cordero Estrada, militante de Morena, por la promoción personalizada en redes sociales de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, diputado federal y aspirante a la presidencia nacional de dicho partido.

Se resolvió ordenar a Muñoz Ledo a que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, realice las acciones y gestiones suficientes para eliminar lo siguiente:

Cuentas de Facebook MunozLedoPorfirio URL https://www.facebook.com/MunozLedoPorfirio

El material objeto de pronunciamiento, así como cualquier otro de contenido similar, en la que se haga referencia o que contenga elementos relacionados con el proceso de renovación de la presidencia y la secretaría general de Morena, organizado por este Instituto, debiendo informar de su cumplimiento, dentro de las 24 horas siguientes a que eso ocurra.

A Mario Delgado Mario Delgado se concedió un plazo que no podía exceder de 12 horas para realizar las acciones y gestiones suficientes para eliminar de las cuentas de internet de Facebook con su imagen.

Este 21 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo por el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió y dio por válidos los resultados de la encuesta pública abierta para renovar la dirigencia de Morena, que concluyeron en un empate técnico entre los candidatos a la presidencia de este partido político, los diputados federales Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

El juicio que promovió Porfirio Muñoz Ledo argumentó que debido a una diferencia relativamente pequeña por la cual se traslapan los resultados, no es posible afirmar qué candidatura ganó la elección, con lo cual, afirma, se vulnera su derecho a ser votado y ejercer el cargo para el cual fue elegido, además de señalar que en las dos encuestas realizadas hasta el momento se ubica como ganador.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados desestimaron los agravios al considerar que la encuesta constituye un ejercicio estadístico, y no un proceso de votación mayoritaria por lo que no es posible trasladar de manera automática los principios del sufragio en las elecciones ordinarias.