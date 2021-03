Insiste que no: Cabeza de Vaca niega supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tamaulipas.- Tras toda la serie de polémicas que recayeron sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, este rechazó que se le pueda vincular al cártel de Sinaloa o a algún cártel de droga del país mientras las indagaciones en su contra continúan.

El funcionario reviró sobre Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó temas que no están en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, que dijo, lo vincularían al crimen organizado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante esta perorata en la Cámara de Diputados, el mandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca también comunicó en redes sociales que durante la comparecencia de Nieto se dio de manera ríspida.

Ni él ni su defensa contaban con la carpeta de investigación por lo que en ese momento no pudo constatar que lo declarado por el funcionario que dijo que estaba en la carpeta de investigación.

Leer más: Mónica Rangel, candidata a gubernatura de SLP por Morena priorizará seguridad de las mujeres

Durante el transcurso de la audiencia, el titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias, puntualizó.

Declaraciones del gobernador donde niega toda relación con el grupo delictivo. Twitter

El edil tambien denotó haber tenido acceso a la indagatoria en el pasado 22 de marzo, cuando compareció en el Ministerio Público, y acusó que el titular de la UIF violentó la secrecía de la indagatoria, además de su derecho a presunción de inocencia.

Sostuvo que Nieto lo señaló de hechos que no están integrados en la carpeta de investigación y que si bien el Congreso puntualizó que sólo sería tomado en cuenta lo que está dentro de la indagatoria, generó una idea en la opinión pública de que estaría involucrado en delitos.

García Cabeza de Vaca se defiende

"No me encuentro vinculado al cártel de Sinaloa o a cualquier otro", señaló. Por ello, García Cabeza de Vaca puntualizó que no está relacionado con el cártel de Sinaloa ni con ningún otro cártel de drogas.