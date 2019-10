Insisten en que Ministerio Público presentó licencia falsa de Rosario Robles

Ciudad de México.- La defensa de Rosario Robles buscará revertir la prisión preventiva en contra de la ex Secretaria acreditando que la licencia de conducir que el Ministerio Público presentó ante un juez para solicitar la medida cautelar es apócrifa.



De acuerdo con el despacho Hernández Barros, la fotografía fue tomada de internet, la firma no corresponde con la de la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, y los datos no coinciden con el domicilio particular de Robles.

Así lo acredita, sostiene el bufete, la autenticación de la licencia de Robles por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con folio 13117403 y domicilio en Los Reyes Coyoacán.



"La licencia, así como los documentos que la avalan, se encuentran en el acervo documental de Licencias y Permisos de Conducir, de la Dirección General de Registro Público de Transporte de la CDMX", indicó en un comunicado.

Cualquier otro documento emitido a nombre de nuestra defendida tramitado por terceras personas, carece de validez legal y bien puede considerarse como falsa o apócrifa".

El despacho anunció que esta será una de las pruebas que presentará para demostrar lo que considera como injusticia, abusos, arbitrariedades e ilegalidades cometidas en perjuicio de la ex funcionaria.



Recordó que la Fiscalía General de la República solicitó la medida cautelar al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna basando sus dichos en una licencia de conducir con datos distintos a los que corresponden a Robles.



"Como ya se ha señalado, el Ministerio Público mencionó, sin presentar como prueba, una supuesta licencia de conducir con un domicilio diferente al de nuestra representada, dichos con los cuales el juez de control decidió, de forma arbitraria y sin tomar en cuenta las vastas pruebas de la defensa, imponer la medida cautelar conocida", acusó.

Fuente: Agencia Reforma



"Se trata de una licencia evidentemente apócrifa que en su momento fue refutada por esta defensa, misma que hicimos del conocimiento a la opinión pública. El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos", recalcó.



La defensa además advirtió que la licencia falsa, que supuestamente le llegó de forma anónima, señala que el domicilio de Robles está en Calle de Tennyson s/n, Colonia Axotla, en Álvaro Obregón, cuando dicha calle está en Polanco, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.

Fuente: Agencia Reforma



"Respecto a la autenticidad de la licencia de conducir real, la Semovi anexa una carátula del expediente, así como la sábana de Consulta de Licencias Tipo "A" y Permisos de Conducir, donde puede observarse que Robles Berlanga ha tramitado la reposición de su licencia con vigencia "permanente" únicamente en tres ocasiones: julio de 2005, marzo de 2008 y marzo de 2018", agrega.



"De esta manera, queda demostrado que nuestra representada no solo no mintió sobre su domicilio actual, sino que alguien más realizó el trámite de un documento diferente sin el consentimiento de Robles Berlanga".