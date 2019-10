Instalan la nueva Mesa Directiva en Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Luego de haber concluido la presidencia del diputado del PT Marco César Almaral, los legisladores locales dieron el respaldo para que la priista Gloria Himelda Félix dirija la Mesa Directiva durante el segundo año de la 63 Legislatura.

Con 37 votos a favor y 3 abstenciones, se instaló la nueva Mesa, conformada por Roxana Rubio Valdez, del PAN, y Juan Ramón Torres Navarro, de Morena, como vicepresidentes; la morenista Yeraldine Bonilla y la priista Elva Margarita Inzunza, como secretaria; y Pedro Villegas Lobo y José Rosario Romero, ambos de Morena, como prosecretarios.

Los legisladores que decidieron no votar fueron los morenistas María Victoria Sánchez y Florentino Vizcarra, así como Édgar González, del PRD.

El Congreso de Sinaloa será fuerte

Al tomar protesta de su nuevo cargo, Félix Niebla agradeció a los compañeros por la oportunidad que le brindaron y aseguró que a partir de su presidencia los acuerdos en el Congreso prosperarán. “El descrédito de cualquiera es el de toda la Legislatura en su conjunto. Tenemos hoy que iniciar con un nuevo Congreso, donde tengamos la voluntad de construir los acuerdos necesarios para cambiar la percepción del Poder Legislativo”, dijo.

Cambio de Morena

Tanto el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo, como la de la morenista, Graciela Domínguez, aseguraron que Gloria Himelda Félix era la preferida de los diputados, y que se impuso el acuerdo más allá de cualquier diferencia política entre ambos grupos.

Afirmaron que no hubo ningún cambio de moneda o acuerdos por “debajo del agua” para que Gloria Himelda Félix llegara a la presidencia y que además esto no significará que las diferencias entre partidos se terminen.

Confiaron en que el desarrollo de las sesiones se hagan con pasividad e institucionalidad.

En desacuerdo con la propuesta

“No incluyeron a representantes de partidos pequeños en la conformación de la Mesa Directiva y solo dejaron a los grandes”, sostuvo el diputado del PRD, Édgar González, como la razón que lo motivó a no votar por la propuesta de Mesa Directiva aprobada por la mayoría del Congreso.

Abundó que no tiene alguna diferencia con que Gloria Himelda presida, pero sí está en desacuerdo con que no se haya considerado al PAS o al PES. La diputada de Morena María Victoria Sánchez afirmó que en Jucopo no escucharon la propuesta de Édgar González.