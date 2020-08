Intentan linchar a exgobernador de Tabasco Manuel Andrade Díaz por chocar mototaxi con mujer embarazada

Villahermosa.- El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, estuvo a punto de ser linchado por pobladores en Villahermosa tras chocar su automóvil contra un mototaxi en el que viajaba una mujer embarazada, por lo que tuvo que ser rescatado por la Policía Estatal.

El hecho tuvo lugar la noche de este jueves sobre la carretera Villahermosa-La isla, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo de la capital de Tabasco, cuando el vehículo que conducía el exgobernador priista en aparente estado de ebriedad se impactó contra la unidad de servicio público de mototaxi o "pochimóvil" con la pasajera a bordo, quien presuntamente resultó lesionada.

El incidente provocó la furia de los vecinos, quienes rodearon el automóvil en que viajaba Andrade Díaz junto a otro hombre desconocido exigiendo que se bajara. En pocos minutos decenas de personas habían rodeado el vehículo mientras el exmandatario permanecía refugiado en él intentando cubrir su rostro.

Vecinos rodearon el vehículo donde viajaba Andrade Díaz y amenazaron con lincharlo. Foto: Especial

Elementos de la Policía Estatal y Fiscalía General del Estado llegaron al lugar e impidieron que el exgobernador fuera linchado , por lo que lo esposaron y se lo llevaron resguardado en medio de los gritos e insultos de los pobladores.

El momento fue captado en video por testigos y difundido en redes sociales, donde a las pocas horas se volvió viral, provocando la indignación de los internautas.

Una vez que los agentes se llevaron al exmandatario, los vecinos arremetieron contra su vehículo con palos y piedras para luego volcarlo, incluso habrían intentado prenderle fuego con gasolina, pero los uniformados no permitieron dicha acción. La unidad de mototaxi, por su parte, quedó destrozada a raíz del impacto.

La mujer embarazada que viajaba en la unidad colisionada también fue trasladada por las fuerzas de seguridad para recibir atención médica y deslindar responsabilidades de lo ocurrido.

Así quedó el vehículo del exgobernador tabasqueño tras ser volcado por vecinos. Foto: Especial

Andrade Díaz da su versión

Minutos después, el priista compartió un video en redes sociales relatando lo ocurrido. Con la cabeza vendada, detalló que regresaba de una comida en una reunión cuando el "pochimóvil" se le atravesó en el camino, por lo que intentó esquivarlo pero se impactó contra otro vehículo.

Afortunadamente la gente me auxilió, llegó la policía, como debe ser, y me trajo al hospital para valorarme (...) y para quedar a disposición de ellos"

Aseguró que contactó a los implicados en el accidente, quienes no tuvieron "mayores consecuencias", y que el seguro del vehículo cubrirá los gastos médicos. Asimismo, se defendió de los señalamientos y negó haber estado alcoholizado, por lo que aseveró que todo fue "un chisme".

Te inventan un chisme en la mañana y en la tarde lo comprueban. Empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho (...) nada de eso, venía yo bien", señaló.

En cuanto a lo sucedido a su vehículo, dijo que este fue "vandalizado" y "se robaron algunas cosas", lo que atribuyó a "cómo es la zona" donde ocurrió el incidente.

Lamentablemente algunos tipos vandalizaron mi vehículo, se robaron algunas cosas, pero bueno, ya sabemos cómo es la zona, ¿no?"

"Yo no tengo nada qué temer, no debo nada, me pongo en manos de la autoridad", añadió. Por último, agradeció el apoyo y dijo que dormiría esa noche bajo supervisión médica.

