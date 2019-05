Intentó AMLO llamar a Trump 

CIUDAD DE MÉXICO.-Una llamada entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump no se logró este día pese a arduos intentos del tabasqueño.

Debido a que el Presidente se encontraba en un lugar sin buena señal telefónica no fue posible que sostuviera una conversación telefónica con Trump, informó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



La llamada telefónica, dijo el funcionario, era para conversar respecto del acuerdo alcanzando este viernes para retirar el arancel al acero y aluminio mexicanos.



"El Presidente López Obrador estaba viajando, ya había dejado el lugar en donde estaba, donde tenía perfecta recepción y a donde había llegado se dio cuenta que no tenía recepción, entonces fue eso, no tuvimos recepción.

Recibimos con gran entusiasmo la decisión del Presidente @POTUS y @USTradeRep de eliminar los aranceles impuestos a México y Canadá al acero y aluminio. Esta acción abre el camino para avanzar hacia la ratificación del #TMEC — Jesús Seade (@JesusSeade) May 17, 2019



"Estuvimos todos dando vueltas, maromas, para hablar todo lo que pudimos, pero no se pudo resolver el problema", confesó Seade.

En una videoconferencia ofrecida desde Estados Unidos, el jefe negociador mexicano del T-MEC explicó que primero se había acordado que la llamada se hiciera en el lapso que va de las 11:45 a las 12:45 horas, sin embargo, no se hizo debido a que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump estaba regresando a Washington y no llegó a tiempo."Estuvimos trabajando sobre esa base, pero la llamada nunca se hizo porque el Presidente Trump había tenido un retraso y había llegado más tarde que eso", dijo.Entonces, añadió, se buscó que la llamada entre los presidentes fuera dos horas después, pero López Obrador ya había continuado su gira.El Presidente López Obrador viajó este viernes a Villahermosa, Tabasco y a Palenque, Chiapas, como parte de su gira de trabajo para informar de la implementación de los programas sociales.