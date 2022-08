"Inventan las entrevistas": Layda Sansores publica nuevo audio de 'Alito' Moreno sobre periodistas

Por último, el director del medio le plantea al priista cómo manejar la situación "entre amigos" , comprometiéndose a colar "preguntas a modo" a los espacios que el líder del PRI y Adrián de la Garza quieran, aunque le advierte que no puede controlar qué van a preguntar los periodistas.

" Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear ", se escucha decir a Alejandro Moreno, mientras alguien más añade que "está sola" y no tiene oportunidad de ganar las elecciones.

Según lo que se alcanza a escuchar, algunos periodistas buscaban que el candidato del PRI arremetiera contra la candidata de Morena, Clara Luz Flores , aunque los priistas aclararon que eso no era posible.

" Éntrale y rematamos con los de noticias que tú me digas , estoy abierto a lo que quieras, puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín", le comenta al priista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.