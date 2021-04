Investigación en mi contra tiente tintes electorales: Miguel Ángel Yunes Linares

Veracruz.- Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz denunció que tiene tintes electorales la investigación en su contra por presuntos desvios en el ISSSTE.

"Es totalmente reprobable que órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas, o, peor aún, para vaciar odios. Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias", señaló Yunes Linares luego de que se difundiera la investigación.

"No es casual que la denuncia de la UIF se 'filtre' en plena campaña electoral y que, aunque yo no participo en actividades políticas, la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público", expuso Miguel Ángel Yunes Linares.

Ante ello, recordó que uno de sus hijos es un candidato en campaña electoral, mientras que otro de sus hijos se desempeña como presidente municipal de Veracruz, con el fin de explicar por que las investigaciones en su contra se han difundido a unas semanas de que iniciara la veda electoral.

Las declaraciones de Miguel Ángel Yunes se hicieron públicas luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, indicara que realizaba una investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, un estado ubicado en el Golfo de México.

Pues se le señala de una presunta relación en el delitos de desvio de recursos cuando estuvo al frente del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Sólo se está en espera de la información requerida al ISSSTE, para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación", indicó la Fiscalía General de la República sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Linares.

"Contrasta con la estrategia cobarde y calumniosa que han utilizado otros órganos del Estado, los que a base de 'filtraciones' burdas agreden a quienes consideran adversarios políticos del régimen, sin importarles la legalidad ni el respeto a los derechos de las personas", añadió Yunes Linares a modo de agradecimiento de que se respetara la presunción de inocencia y con ello datos sensibles o de calumnia..

Aseguró también que se siente profundamente orgulloso de su gestión al frente del ISSSTE.

"Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir", lanzó ex gobernador de Veracruz.

"Me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución que, estoy seguro, me solicitará información misma que entregaré de inmediato", finalizó Miguel Ángel Yunes Linares.