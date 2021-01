Investigación rastrea caso García Luna y sus millones en México

México.- En diciembre del 2006, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. En entrevista para Debate, la periodista Peniley Ramírez habló de su libro Los millonarios de la guerra.

El expediente inédito de García Luna y sus socios, una investigación periodística realizada a lo largo de ocho años en cuatro países y con más de 17 mil documentos, en la que la periodista, de origen cubano, desnudaría a quienes se han "forrado" de dinero gracias a esa industria: políticos, proveedores, brokers, espías, empresas de seguridad, asesores, mandos policiales, jefes militares y mercaderes de armas y de humo.

De acuerdo con la autora, Genaro García Luna sería solo uno de ellos, casi el único que ha caído en desgracia, y en este libro buscaría demostrar que su vida y obra ejemplifican todo un sistema, que persiste hasta hoy, en el que para ganar millones no se necesita ganar la "guerra".

Trabajo de investigación

En el año 2012, Peniley comenzó esta investigación, cuando por asignación en su trabajo como reportera tuvo que investigar los motivos por los cuales, en ese momento, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba viajando continuamente a Miami, Florida, en los Estados Unidos.

Lo primero que encontró la periodista fue que, en efecto, García Luna tenía negocios en esa ciudad, principalmente en el giro inmobiliario, además de un restaurante, propiedad de su esposa.

A partir de ahí, este trabajo de investigación lo realizó durante los últimos ocho años, en el que no solamente siguió la evolución patrimonial y la carrera de García Luna, sino su vínculo con unos empresarios de seguridad Samuel y Alexis Weinberg, quienes habrían resultado muy beneficiados con contratos de la Secretaría de Seguridad Pública cundo García Luna era titular, y que posteriormente la Auditoría Superior de la Federación encontró que estaban perdidos parte de esos equipos, contó Ramírez.

Estos mismos personajes aparecerían después como contratistas de García Luna en Miami en una consultora de seguridad que él creó y que ahora están bajo investigación por parte del Gobierno de México por presunción de lavado de dinero, explicó Ramírez: "Ellos fueron, además, los empresarios que financiaron, según la Fiscalía de Nueva York, el estilo de vida millonario que tuvo García Luna en Estados Unidos. Eso es una parte del libro, y la otra parte lo que busca es una relectura de este periodo que en México hemos llamado de la ´guerra contra el narcotráfico”´, comentó, periodo que ha sido principalmente abordado desde una perspectiva tanto de las víctimas como de la seguridad política, de cómo se ha usado el discurso político, agregó.

Bartlett y Durazo

En este libro, la autora también se interesó en seguir la ruta del dinero, de los recursos utilizados; en saber quiénes son los beneficiarios de este proceso político denominado la guerra contra el narco, y quiénes han ganado del mismo, todo en el periodo de 1989 hasta el 2020, por lo que parte de la investigación abarcó una etapa muy actual.

Aclaró que este no es un libro sobre el pasado, pues el texto no se enfoca solo a saber cuántas fosas clandestinas existen en el país, cuántas personas han perdido a los suyos o cuánta droga sigue enviándose todavía a Estados Unidos o Europa, sino a partir de su propia experiencia periodística como corresponsal extranjera es explicar que habría todo un entramado de negocios que parten desde los ilegales hasta los negocios que son a través del Gobierno: "El libro rastrea más de 400 millones de dólares. Es, creo, el rastreo más grande que se ha logrado hasta ahora en una investigación periodística que busca desde el principio hasta el final la ruta del diner"», compartió.

Desde quién resulta actor en el discurso político de este proceso de militarización de la seguridad pública o guerra contra el narco, hasta quién es el beneficiario final; es decir, en dónde termina ese dinero, que —según la Fiscalía de Nueva York— fue en parte soborno de los traficantes hacia García Luna.

La autora establece que el caso de García Luna es un claro ejemplo de todo este entramado; sin embargo, no es el único funcionario involucrado, y el libro destaparía otros nombres más: "No es el único personaje político que abordo, y abordo además la vigencia de otros personajes políticos, como Manuel Bartlett, como Alfonso Durazo, que están todavía muy presentes en la política mexicana", comentó. Incluso, otro personaje que menciona en el texto es el general Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército, pues Ramírez también le dio gran importancia al papel de las Fuerzas Armadas en esta historia, contó.

Triángulo dorado

En Los millonarios de la guerra, Peniley Ramírez narra su experiencia al viajar al triángulo dorado, también sobre un envío de droga que ahora forma parte de los casos contra García Luna, que se habría enviado desde Topolobampo, y en ambos casos cuenta cómo está conformada esta industria a partir de personas que tienen trabajos muy específicos: "Toda esta narcotización de nuestro lenguaje, hablar de crimen organizado como si fuera un ente monolítico indivisible, que no está conformado por personas que hacen ciertas cosas, me parece que no contribuye a un debate de lo complejo que es este tema", explicó.

Para ella es importante que la prensa complique y piense que hay una estructura social en la cual sí hay personas que participan en actividades que saben que son ilegales, pero que no comercializan con ello.

"Una parte en el libro, en la que yo cuento una cobertura en Sinaloa, y cuento cómo voy hablando con distintas personas que participan en el trasiego de drogas, y les pregunto si ellos son narcotraficantes y la mayoría de ellos me contestan que no", comentó.

Desde una señora que cosecha mariguana, un piloto que argumentó solo ser un fletero, cuya única función es enviar la droga, en ambos casos su propia idea es que no son narcotraficantes. De ahí, el interés de la autora de explicar la conformación de esta cadena, y por tanto en qué niveles de la cadena puede haber acuerdos de sobornos millonarios con un personaje de la envergadura política que tenían en ese momento el presidente o el secretario de Seguridad Pública o el fiscal o el procurador, detalló.

Agregó que su texto busca explicar esta realidad compleja con un planteamiento que trata de no partir de la narrativa oficial, sino de su propia investigación en campo, un periodismo de calle, el cual combina con los expedientes inéditos que logró obtener, la información de testimonios inéditos, como el de un general del Ejército que fue quien dirigió al Centro Antinarcótico durante el sexenio de Fox, y quien le reveló cómo eran los operativos que realizaban, entre ellos el que fue para recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, después de su primera fuga en 2001, y cómo a partir de este operativo se dieron las primeras sospechas en una institución del Gobierno mexicano sobre una posible colusión entre Genaro García Luna y traficantes de drogas.

"Nunca se había hablado de este operativo", compartió.

Lectura obligada

De acuerdo con la autora, este texto está pensando y escrito en forma de narración, donde a través de sus vivencias periodísticas durante esta investigación adentra al lector en torno a los personajes, las formas y los métodos usados por estos exfuncionarios públicos para lograr ser los millonarios de la guerra. Expuso que este libro ya está disponible y de venta en línea.