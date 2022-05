Investigadores ven inacción de la SEP ante rezago escolar por la pandemia

Incluso, mencionó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hablaba de alrededor de 45 mil escuelas vandalizadas, donde se robaron desde los baños, los vidrios, las puertas, equipamientos, cableado, etc. “En lugar de canalizar recursos para eso, quieren que los padres de familia se hagan cargo. Es decir, la SEP no tuvo capacidad para levantar un censo, menos para reparar las escuelas”, añadió.

Al respecto, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, agregó que la gran pregunta no es solamente tener el diagnóstico, se quieren mejores resultados de los alumnos. Lamentablemente, insistió en que este no ha sido el caso por parte del gobierno federal. “Eso sí, está ahora con la ocurrencia de hablar de un cambio de los planes de estudio, cuando se tiene una emergencia educativa que no se ha atendido”, acusó.

El investigador explicó que se prometió al inicio del ciclo escolar que se levantaría una evaluación diagnóstica hasta mediados de noviembre del 2021, que sirviera a los profesores para trazar las rutas de recuperación en los siguientes meses. Señaló que el interés de conocer sobre esos diagnósticos no es para tener una visión alarmista de lo que ocurre, sino que debe de servir de un insumo fundamental a las escuelas, a los maestros, para trazar estas rutas de recuperación de los aprendizajes no desarrollados en estos casi dos años de pandemia.

Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló en entrevista para Debate la ausencia de la secretaria de Educación Pública en México, Delfina Gómez, ante los importantes retos que enfrenta el país en esta materia. “¿Dónde está la ruta para el resto del sexenio? No la hay, la autoridad. ¿Dónde está la Subsecretaría de Educación Básica? Ausente. ¿Dónde está la secretaria de Educación? Ausente. No le pueden ustedes hacer una pregunta en una rueda de prensa”, sostuvo.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.