Invita Mayra Hernández Sainz de RSP, a no votar por la candidata a la gubernatura de su partido

Sinaloa.- La candidata a la presidencia municipal de Navolato, por el Partido Redes Sociales Progresistas (RPS) Mayra Hernández Sainz exhortó a los sinaloenses a qué no voten por la candidata a la gubernatura de Sinaloa del mismo partido, Yolanda Cabrera.

Lamentó las declaraciones de la candidata a la gubernatura en dónde manifestó la invitación a las personas para que de no votar por ella elijan al abanderado de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastelum, por lo que Hernández Sainz llamó a los votantes a emitir voto cruzado por los candidatos de Redes Sociales Progresistas y para el candidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha Moya.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En cuanto a las renuncias y manifestación de apoyo entre candidatos a otros partidos, lamentó la confusión que se está generando entre los votantes, esto desde el principio al realizarse alianzas entre partidos con ideologías contrarias, como lo es Va por Sinaloa, con formada por el PRI, PAN, PRD, que a su parecer es incongruente.

Leer más: Recibe Ricardo Mendoza, del PES, amenazas del narco para que renuncie en Sinaloa

"Yo voy con Rocha Moya con todo, al principio de mi campaña yo no me miraba en este posicionamiento pero esto confundió a las personas el decir que se sumen a otro candidato de otro partido, a nosotros, a nuestro equipo y a nuestra gente nos confundió y me confundió a mi misma", expresó la candidata a la alcaldía de Navolato.

Leer más: Sergio Torres Félix busca votos, no declinaciones en Sinaloa