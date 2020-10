Invita Rocha Moya a productores a empujar juntos por presupuesto para el campo

Culiacán.- Rubén Rocha Moya, senador de Morena por Sinaloa invitó a los productores agrícolas a empujar juntos un planteamiento para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se incluyan y garanticen los recursos necesarios en beneficio del campo.

“Me interesa en este caso del presupuesto que tratemos de uniformar con el gobernador, con los diputados federales el planteamiento que nos interesa, vamos empujándolo juntos, no Rubén Rocha, no Mario Zamora, no Imelda Castro, no Cámara de Diputados”, puntualizó.

El legislador de Morena por Sinaloa se reunió este viernes con la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), presidentes de asociaciones de agricultores y el presidente de la Federación de Propietarios Rurales de Sinaloa.

Los productores plantearon al senador la problemática del sector, el tema del presupuesto federal 2021 para el campo y propusieron buscar en conjunto los equilibrios, las políticas compensatorias que ofrezcan horizonte a quienes siempre han sido excluidos, pero que también den certidumbre a quienes han garantizado por años la seguridad alimentaria de México.

Rocha Moya puso como ejemplo que el tema del precio de garantía del maíz estará resuelto en el presupuesto y será del orden de los 3 mil millones de pesos, e incluso en este ciclo agrícola Segalmex ya les ha pagado a alrededor de 11 mil productores.

“Tengo la convicción de que necesitamos realmente recobrar el beneficio que al estado y a los productores, a las familias de los productores, daba y debe dar el campo; vengo a ver qué es lo que puedo canalizar como representante de ustedes, soy representante de todos los sinaloenses”, expresó.

Rocha Moya señaló que en 2019 se logró que se ampliara el presupuesto al campo con 6 mil 500 millones de pesos para la comercialización que no estaban contemplados.

“Yo he subido a la tribuna para defender el tema del tomate en dos ocasiones, primero un punto de acuerdo para oponernos a las pretensiones de Estados Unidos de gravar con un nuevo arancel, sacamos un punto de acuerdo unánime”, recordó el senador.

Agregó que el Senado a través de un exhorto se pronunció, en el marco del T-MEC, para impedir la imposición de medidas arbitrarias que atenten contra la comercialización de las hortalizas que se exportan a Estados Unidos.

Indicó que desde la Cámara de Senadores se logró cancelar que se cobrara el derecho por el agua de uso agrícola, que ya había sido aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, y él mismo subió a tribuna para abogar por que no se aplicara un impuesto más.

El senador Rubén Rocha Moya dialogó con representantes de productores encabezados por el presidente de la CAADES, Gustavo Rojo Plascencia, el tesorero Norberto Bojórquez Escalante y el director general, Manuel García López.

También participaron el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros; el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Zona Oriente (AARSZO), Luis Alberto Cota Pérez; el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), Baltazar Aguilasocho Montoya; el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), Diego Obeso Santos; y el presidente de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa (FPRS).