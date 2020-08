Invitan a congresos en México a replicar ley anti comida chatarra de Oaxaca

México.- El pasado miércoles 5 de agosto, Oaxaca se convirtió en el primer estado en legislar en contra de la venta directa de alimentos con altos niveles calóricos y bebidas azucaradas a menores de edad. Con 31 votos a favor, el Congreso local de Oaxaca logró hacer esta adición al artículo 20 bis de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes de ese estado.

En entrevista, trasmitida por la cuenta de Facebook de EL DEBATE [Oaxaca prohíbe la venta de comida chatarra y de bebidas azucaradas a los menores de edad con Magaly López Domínguez], la diputada local por Morena Magaly López Domínguez detalló que uno de los objetivos de su iniciativa es que de ahora en adelante los padres y las madres de familia decidan si los menores pueden consumir estos productos. Según informó, la iniciativa nació luego de que descubrieran en diversos estudios que la salud de niños y niñas en Oaxaca se encuentra muy mal, puesto que el estado ocupa el primer lugar en obesidad infantil en México.

La funcionaria aclaró que esta adición se venía trabajando desde hace poco más de un año, y que ahora coincide con la crisis sanitaria por la COVID-19, la cual afecta de manera más significativa a quienes padecen comorbilidad, como diabetes, obesidad o hipertensión: «No es un tema nuevo, pero, sin embargo, con el tema de sanidad de emergencia que tenemos, ahorita se evidenció más aún que el tema del sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos alimenticios que hemos tenido en nuestra vida han afectado de manera considerable nuestra salud, y que hoy nos pone más vulnerables en este tema del coronavirus», señaló la diputada.

Incluso, la diputada local por Morena Magaly López Domínguez invitó a los Congresos del resto de los estados a unirse a esta causa.

Productos nocivos

López resaltó que esta prohibición de venta directa a menores de productos envasados e industrializados con alto nivel calórico y de bebidas azucaradas se puede igualar con la restricción que ya existe en cuanto a la venta de cigarros o bebidas alcohólicas a menores, pues también son productos nocivos para la salud: «Ahora, esta responsabilidad recaerá únicamente en los padres y tutores legales. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos de nutrición. Por esta pandemia tenemos que aprender», destacó.

Un trabajo en conjunto, de unión de voluntades, tanto Gobierno como legisladores, padres de familia, instituciones educativas y Secretaría de Salud, que deberá ser llevada a cabo, pues esta prohibición no resolverá por sí sola el problema de salud, mencionó.

No afecta al comercio

La diputada local destacó que esta adición a la ley no es una prohibición a los comerciantes, pues ellos seguirán vendiendo sus productos, y las empresas continuarán con la distribución, solo que la limitación será no venderles a los menores de edad, que, de paso, ayuda en el tema de la inseguridad que vive el país, pues los menores ya no irán solos a comprar a los pequeños comercios, además del contexto de la pandemia que vivimos en el que los pequeños no deben salir de casa, agregó.

A su vez, dijo que algo que facilitará esta nueva disposición en Oaxaca será la implementación que todos estos alimentos y bebidas deberán llevar sobre el etiquetado que advierta las cantidades calóricas de los mismos.

Cuidado

Con esta adición a la ley, será bajo la estricta vigilancia de los padres de familia que los niños consuman o no y con qué frecuencia estos alimentos envasados con altos niveles calóricos y bebidas azucaradas.

¿Acción penal?

Para aquellos comerciantes que no acaten esta disposición, no habrá sanción penal, solamente sanciones administrativas, como amonestaciones, multas o cierre parcial o total de sus negocios.