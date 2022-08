Invoca Pedro Ferriz de Con a Carlos Salinas para acabar con la 4T de AMLO, y así le responden

Primero renunció a Frente Nacional Anti Amlo porque "ya no sirve de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, ahora Pedro Ferriz de Con ha dado de qué hablar por invocar el regreso del expresidente Carlos Salinas de Gortari, lo que le ha valido duros comentarios en redes sociales.

Ferriz de Con, quien acusó que FRENAAA se volvió una agrupación sectaria, es uno de los comunicadores que ha mostrado abiertamente su oposición al movimiento de López Obrador

A través de un video en YouTube, el periodista lanzó un mensaje al expresidente Salinas de Gortari para que se haga presente y termine con la Cuarta Transformación de López Obrador, en lo calificó como un llamado a la unidad para ser un contrapeso ante el actual gobierno.

Pero las respuestas a su llamado no han tenido la empatía que quisiera con las audiencias, incluso las suyas.

"Sr. Pedro , mejor hagamos algo los mexicanos y pidamosle a Dios por nuestro México. No invoque al maligno, Salinas le debe mucho a México ; hay mucho odio hacia él", fue uno de los mensaje al comunicador.

"Jajaja ahora falta que regrese el chupacabras, buena Ferriz, sigue así", se lee en otro de los comentarios a su llamado.

Qué dijo Ferriz de Con



El peridista comenzó con un mensaje de unidad, y luego personalizó su llamado hacia el expresidente, "que tiene una pátina dentro de la historia de México, con sus luces y con sus sombras, y me refiero a ti Carlos Salinas de Gortari".

"Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera, firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo una pátina tremenda de muchos problemas, de muerte, incluso", expresó.

Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria, manifestó Ferriz de Con sobre Carlos Salinas, de quien dijo que en últimas fechas ha estado semipresente.

"A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros, pero has tenido como, es tu astucia, una presencia estando ausente", señaló.

"Pero te invito a que te quites todas estas máscaras, porque después de todo, tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994, y fuiste un hombre clave en la historia del país y, por lo mismo, te convoco, como haré con otros, con un 1 no, pero con otro sí", añadió el comunicador.

Sal de donde estás en esta semipresencia en la que a veces te vemos en algunos foros y luego te dejamos de ver por mucho tiempo, abundó Ferriz de Con.

"Sal abiertamente y di que es un momento en donde tenemos que olvidar todo, dejar todo atrás y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una", subrayó.

Y en esta unidad, añadió Ferriz de Con, en la que todos estaremos presentes , que vayamos en contra de la Cuarta Transformación.

"Pon tu granito de arena. Y ya que tú y yo estamos hacia el final de nuestras vidas, deja algo bueno para el país, quítate de todo, incluso hasta de complejos", manifestó el periodista.

Reacciones al llamado por Salinas



Tras el mensaje en la plataforma de video, muchos usuarios reaccionaron al singular pronunciamiento de Ferriz de Con.

"El licenciado Carlos Salinas de Gortari sabe mucho del actual presidente de México sería una batalla campal de poder a poder", se lee entre los comentarios.

"Que haciendo mi Pedro ? aquií invocando a Mum Ra .", es otro de los escritos.

Pero no todos ha sido burla o ironía en contra de Pedro Ferriz de Con. Algunos usuarios mostraron estar de acuerdo con su propuesta.

"Muy buena idea don Pedro ojalá y. asepte don charly", escribió Arturo Castañeda. "Apoyo total a Carlos salinas de Gortari, por un México mejor....", anotó Filiberto Juárez.