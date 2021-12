Irónico que USA ofrezca recompensa por hijos del Chapo luego de que AMLO liberó a uno: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola consideró irónico que Estados Unidos ofrezca 5 millones de dólares por los hijos de "El Chapo" Guzmán luego de que AMLO liberó a uno de ellos, Ovidio Guzmán, criticando nuevamente la estrategia de López Obrador contra el narcotráfico.

Durante el programa Mesa de Análisis con Loret transmitido en Latinus el 21 de diciembre de 2021, Loret de Mola le preguntó a la periodista Adela Navarro qué piensa de la recompensa que el gobierno de USA anunció recientemente por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entre los que figura Ovidio, a quien AMLO ordenó liberar para evitar una escalada de violencia en el llamado "Culiacanazo".

"¿Qué piensas de esta situación tan irónica de que ahora Estados Unidos ofrezca 5 millones de dólares por la cabeza de los hijos del 'Chapo' Guzmán, cuando López Obrador flagrante, abierta y confesionalmente liberó a uno de ellos?", comentó el periodista, resaltando lo irónico del hecho.

Leer más: Hoy eres "crítico", otro logro de la 4T: responde Citlalli Hernández a Chumel Torres por precio de la gasolina

Adela Navarro le respondió a Loret que "esto es increíble", pues afirma que existe una responsabilidad compartida con la Fiscalía General de la República (FRG), ya que no tiene ninguna orden de aprehensión contra Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo o Alfredo Guzmán, considerados los nuevos líderes de la facción del Cártel de Sinaloa que era dirigida por su padre.

En total, USA ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de los "Chapitos". Foto: Debate

La periodista resaltó que ni la FGR ni las Fiscalías de los estados de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California y Baja California están buscando a los hijos del capo sinaloense, lo que envía un mensaje de un nivel de impunidad "altísimo" en México.

Añadió que AMLO tampoco ayuda en esta situación, pues no le exige a la FGR ni a la Secretaría de Seguridad que hagan su trabajo, por lo que actualmente no hay ninguna institución que se haga cargo de elaborar estrategias para detener a los hijos de "El Chapo".

Leer más: El INE cometió un error y lo tiene que reconocer: AMLO por revocación de mandato

"El nivel de impunidad es altísimo en este país, y efectivamente el presidente no le abona, no exige a esta Fiscalía que haga su trabajo, como tampoco exige a la Secretaría de Seguridad, que esta desmantelada totalmente, entonces no tenemos en este momento una institución que esté elaborando estrategias para contener estos criminales o para aprehenderlos", expuso Adela Navarro.