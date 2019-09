Irreconocible: Ernesto Zedillo se deja ver en redes sociales

México.- El ex presidente de México (1994-2000), Ernesto Zedillo tuvo un inesperado regreso a los reflectores luego de que apareciera en redes sociales.

Sin embargo su apariencia lo deja ver irreconocible.

A través de Instagram, el hijo de Zedillo publicó una serie de fotografía que lo dejan ver a él, su hijo y a su padre el ex mandatario federal.

Tras dicha publicación, de inmediato la quitó de las redes sociales, sin embargo varias personas pudieron hacer réplicas en otras redes sociales.

El ex presidente de México (1994-2000) apareció en redes sociales... Las fotografías fueron colgadas en las redes sociales de Emilio Zedillo, hijo del ex mandatario priista.



(Vía Instagram) pic.twitter.com/wKdRXDZiCC — Kevin Miranda (@kevinmiranda08) September 12, 2019

AMLO cuestiona a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón

Por otra parte, recordemos, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó a los ex Presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón por convertirse en asesores de empresas privadas tras concluir sus mandatos.

"Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales.

Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados, dijo López Obrador en conferencia.

En el caso de Felipe Calderón, señaló, tiene relaciones con empresas extranjeras, y fue asesor en una de estas, aunque no mencionó nombres.

"Se les pasó la mano, eso no se puede hacer, no, es un asunto legal, además, debe ser un asunto legal, un Presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones, entonces si no es ilegal, es inmoral, esas cosas ya no deben seguir sucediendo", señaló.