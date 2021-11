Irresponsables, mentirosos e ignorantes diputados que recortaron presupuesto al INE: Lorenzo Córdova

Guadalajara, Jalisco. - El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se descartó para participar en las elecciones presidenciales del 2024 en México, así como desmintió que algún personaje de la vida política se lo ofreciera como circuló en medios de comunicación.

“En la única boleta que voy a aparecer son en las boletas de calificaciones de mis alumnos”, fue como definió su futuro en la vida electoral del país, una vez termine el 23 de abril de 2023 su periodo al frente del organismo electoral.

Córdova Vianello, quien estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Jalisco, para la inauguración del “Foro de la Juventud para el Futuro de la Ciudadanía”, descartó que haya recibido algún tipo de invitación de personajes como Claudio X. González para participar como candidato a presidente de México.

Asimismo, en el caso del presupuesto que le fue recortado para el 2022, el titular electoral anunció que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se cumpla la ley que apenas hace dos meses aprobaron los diputados y que, paradójicamente, no se cumplió con los montos designados.

Lorenzo Córdova explicó que parte de la ley que se aprobó indica que se debe instrumentar al INE con los recursos necesarios, algo que no sucedió al aprobarles 830 millones de pesos de los 3 mil 800 mdp que se requieren para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

En contexto, en los primeros meses del 2022, la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir si desea que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continúe al frente del gobierno federal o sea retirado de su cargo.

Sin embargo, para lograr esto, el instituto electoral por ley debe de instalar 162 mil casillas en todo el territorio mexicano y con esto poder garantizar que las personas puedan emitir su voto y opinión referente a la revocación de mandato.

Asimismo, el funcionario tildó de irresponsables, mentirosos e ignorantes a diputados y funcionarios de partidos, quienes aprobaron un recurso bajo para que el INE ejerza durante el 2022, esto en diversos momentos de la entrevista que otorgó para medios tras su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.

"No vamos a lastimar a la ciudadanía por una decisión irresponsable (en definición del presupuesto)...", mencionó en un primer momento. "...No hay personal sobrado y quien diga lo contrario miente, así como mintieron aquellos diputados que dijeron que el INE tenía fideicomisos o recursos por más de 2 mil 800 mdp..." y por último dijo: "Se dice que no se conocían los fideicomisos, eso no es culpa del INE es culpa de la ignorancia de los representantes partidistas o de los funcionarios..."

Durante la inauguración del Foro de la Juventud para el Futuro de la Ciudadanía, el presidente del INE presentó ante jóvenes que se dieron cita en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2021, su ponencia sobre la construcción de la democracia como un ejercicio de los ciudadanos y no sólo de una persona, partido o ideología.

“Y así como la democracia es una construcción colectiva que no se debe a un solo hombre, que no se debe a un solo partido, que no se debe a una sola ideología o postura política, sino que es resultado de una puesta conjunta, su defensa también nos requiere a todas y todos”, finalizó.