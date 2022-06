Jaime Bayly: AMLO ha querido hacer el papel de viuda condolida de Cuba y Venezuela 

Los Ángeles.- Este miércoles 8 de junio, por segundo día consecutivo, el periodista nacido en Lima, Perú, Jaime Bayly Letts se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no asistir a la Cumbre de la Américas.

Así lo hizo en el video de nombre "Jaime Bayly Miércoles 08 de Junio 2022 - Programa hoy", publicado en el canal de Youtube "Jaime Bayly", donde llamó "viuda condolida" de Cuba y Venezuela a López Obrador por mostrarles públicamente su apoyo.

"López Obrador, el mexicano, no ha querido viajar, ha querido hacer el papel de viuda condolida de los dictadores Díaz-Canel, cubano; y Maduro, venezolano", dijo el también escritor de libros como "El Niño Terrible y la Escritora Maldita".

Recordemos que en la edición previa del programa transmitido por Youtube, Jaime Bayly llamó "adulón, súbdito y sirviente" a AMLO, pues dijo, "se hoinco de rodillas" ante Cuba, Venezuela y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega respectivamente.

En el mismo clip el periodista peruano resaltó que la carta de la Cumbre de las Américas invitó explícitamente a naciones democráticas, y fue por eso que, según su consideración, los países mencionadas no asistieron.

Aún así, esto no gustó al presidente de México, quien dijo públicamente desde el primer instante que no iría a la Cumbre de las Américas si no estaban invitadas todas las naciones del continente. Al no tener respuesta favorable, envió en su representación al secretario de relaciones exteriores Macelo Ebrard Casaubón.

Este último, durante su mensaje en la cumbre, reiteró su apoyo a AMLO con la siguiente frase: "Es un error estratégico excluir de esta Cumbre de las Américas a países miembros de nuestro continente".

Además, enfatizó sobre el ámbito económico: "es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones -aún durante la pandemia- contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las América":