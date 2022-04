Jaime Rodríguez es sacado de penal de Apodaca e ingresado a hospital por problemas de salud

Nuevo León.- Durante la tarde del sábado, el exgobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue trasladado del penal de Apodaca al Hospital Metropolitano de Monterrey.

Desde el pasado mes de marzo, el exmandatario estatal de Nuevo León se encuentra recluido en el centro penitenciario de Apodaca, acusado, junto a otros excolaboradores, del delito de abuso de autoridad por la apropiación ilegal de la empresa Ecovía.

Fue durante la tarde del sábado cuando El Bronco fue internado en el Hospital Metropolitano de Monterrey, ello tras que presentara complicaciones en su estado de salud por una diverticulitis que padece desde hace tiempo, padecimiento que se le agravó luego de ser detenido.

El pasado viernes 8 de abril, la defensa de Rodríguez Calderón solicitó diferir la audiencia virtual que se llevaba a cabo en el penal de Apodaca por el estado de salud en el que se encontraba el exjefe del Ejecutivo estatal.

El ingreso de Jaime Rodríguez al centro hospitalario se dio a petición de los abogados que lo representan ante el proceso penal que atraviesa en la actualidad, ello después de que el viernes sufrió un problema estomacal al comienzo de la referida audiencia.

Esa misma noche arribó al penal el exsecretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, a fin de hacerle una revisión médica al exmandatario estatal de Nuevo León. No obstante, al no mostrar evolución favorable, se solicitó que El Bronco fuera ingresado al Hospital Metropolitano.

Luego de haber sido ingresado al nosocomio, al lugar llegó su esposa Adalina Dávalos Martínez, quien molesta dio a conocer que ni las autoridades ni los abogados le habían dado información, señalando que, "por órdenes", le habían negado tener acceso a dichos datos.

“Lo llevaron a un hospital y no me dijeron nada, nadie me dice nada, todo me entero por ustedes, ni me dicen los abogados”, refirió la exprimera dama de Nuevo León.

Tras pasar poco más de dos horas en el hospital, donde le detectaron un absceso mediante una resonancia magnética, Jaime Rodríguez, escoltado por la Fuerza Civil, fue de nueva cuenta reingresado al penal de Apodaca.