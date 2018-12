Jamás actuaríamos contra nadie: dice AMLO tras muerte de Alonso y Moreno Valle

México.- Ante los señalamientos de responsabilidad en el fatal accidente en Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno jamás actuará contra nadie por cuestiones de principios o ideales.

"Vamos a lograr este cambio por el camino de la concordia, nunca, jamás, actuaríamos en contra de nadie por cuestiones de principios, de ideales, esto tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos", dijo ante un cuestionamiento en su conferencia de prensa.

López Obrador atribuyó las especulaciones, sobre todo en redes sociales, a grupos neofacistas que actúan de manera anónima.

Son grupos neofacistas que están muy enojados por el triundo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos, no lo van a lograr, al contrario, por eso abordo esto con toda transparencia.

López Obrador descartó que vaya a cambiar su agenda tras el accidente, pues, dijo, 'el que nada debe, nada teme'.

"No (vamos a cambiar agenda) vamos a continuar igual, yo espero, deseo, que al final se aclare cuál fue la causa de esta tragedia, eso es lo que importa, no adelantar juicios, esperar que se haga trabajo de investigación serio, con absoluta libertad, independiente y poder aclarar todo, pero no voy a modificar ningún tipo de procedimiento. El que nada debe, nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", afirmó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

La mayoría de los mexicanos, aseguró, está muy consciente de lo que esta sucediendo y no es susceptible de manipulación, pues cambió la mentalidad del pueblo de México.



"Como se atreven a llevar a cabo una campaña de manipulación si ahora hay millones de especialistas en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, cada ciudadano es un comunicador, cada ciudadano es un medio de comunicación, ese es el gran cambio, entonces están armando una campaña sucia, de mala fe y se les revierte porque le pueblo de México ha despertado", dijo.