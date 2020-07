Jamás he cometido un acto indebido: Ricardo Anaya

Ciudad de México.- El panista Ricardo Anaya aseguró que es falso que haya recibido sobornos para avalar las reformas del Pacto por México durante la Administración del ex Presidente Peña Nieto. Esto luego que Reforma publicara que Emilio Lozoya informó al Gobierno federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del Partido Acción Nacional PAN, para que aprobaran reformas. El entonces Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezaban directamente la estrategia.

Según el ex director de Pemex, Videgaray le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya. La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción", afirmó Anaya en un comunicado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ricardo Anaya fue presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN. Anaya acusó que los señalamientos sólo buscan 'golpearlo' ante proceso electoral.

Parece evidente que se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad", expuso Ricardo Anaya.

Reformas Estructurales para transformar a México

El “Pacto por México”, un gran acuerdo político entre los principales partidos en el Congreso que se originó por la voluntad explícita de cambiar de fondo al país que en 2012, permitió la creación de un paquete de 11 Reformas Estructurales que persiguen tres grandes objetivos:

Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico Fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos Afianzar el régimen democrático y de libertades.

La Reforma Energética: a) garantiza el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural y fortalece el acceso a energías limpias b) moderniza este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos.

La Reforma en Materia de Competencia Económica : regula la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia, que se traduzca en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fomenta la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet y contribuye a cerrar la brecha digital para integrar al país plenamente a la sociedad del conocimiento.

La Reforma Hacendaria incrementa de manera justa la recaudación para que el Estado pueda atender necesidades prioritarias de la población como la educación, la seguridad social y la infraestructura y genera nuevos mecanismos para incentivar la economía formal.

La Reforma Financiera crea condiciones para que los hogares y las empresas en México cuenten con más crédito y más barato.

La Reforma Laboral flexibiliza el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Para fortalecer los derechos de los mexicanos, se llevaron a cabo tres reformas: 1.-

La Reforma Educativa, que garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral, incluyente y de calidad, que proporcione herramientas para vivir en un mundo globalizado. La Nueva Ley de Amparo, que fortalece mecanismos más eficaces para evitar o corregir abusos de los poderes públicos y El Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza que todos serán juzgados con los mismos procedimientos y brinda mayor certeza jurídica. Para afianzar el régimen democrático y de libertades se aprobaron dos reformas: 1.- La Reforma Política-Electoral, que fomenta la participación ciudadana y brinda mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios; 2.- La Reforma en Materia de Transparencia, , que facilita la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomenta la rendición de cuentas. (información de embamex.sre.gob.mx)

También te podría interesar

Congreso de CDMX aprueba sanciones a terapias de conversión sexual con hasta 5 años de cárcel

AMLO inaugura el Dedo "L" de la Terminal 2 del AICM

Hombre con debilidad visual cae a las vías del Metro en la estación Juárez