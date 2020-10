Javier Corral comparece ante Congreso de Chihuahua por conflicto de agua

Chihuahua, México. El gobernador Chihuahua, Javier Corral Jurado, compareció ante el Congreso del Estado en relación al conflicto general por el agua de las presas de la entidad y el cumplimiento de pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Javier Corral Jurado fue recibido por una Comisión de Cortesía que lo acompañó en su ingreso al Congreso del Estado de Chihuahua para comparecer ante el Pleno y explicar la situación del agua de las presas.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que durante la participación de Corral Jurado en el Recinto Legislativo, hizo relatoría de los hechos y posteriormente se abrió un ejercicio de intercambio de puntos de vista con legisladores y legisladoras.

“Fuera de las invitaciones formales, protocolarias o la comparecencia que año con año realizo para la entrega de mi informe, esta es la primera comparecencia que para un tema específico me convoca el Congreso y yo he estado dispuesto no solo a aceptar, sino a realizar con gusto, porque veo en ello también una oportunidad de retroalimentación y sobre todo de información para la sociedad chihuahuense, ojalá que la puedan seguir”, manifestó el gobernador previo a su comparecencia.

Cuando tomé posesión como gobernador, en mi discurso de toma de protesta dije que estaría siempre abierto, siempre disponible para cuando el Congreso de Chihuahua decidiera invitarme a comparecer sobre cualquier tema de interés para la comunidad”, agregó.

El comunicado expone que el gobernador explicará ante el Congreso la situación del agua de las presas de Chihuahua y el conflicto generado en torno al cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944.

En primer término, leyó la carta enviada al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Posteriormente presentará una relatoría de lo ocurrido desde hace meses y luego comparte la situación actual que enfrentan Chihuahua y sus productores agrícolas.

Conforme al acuerdo número 0603/2020 del Primer Periodo Ordinario, después de la relatoría inicial de Javier Corral, habrá la participación de una diputada o diputado por cada uno de los grupos parlamentarios y representantes de los diferentes partidos con presencia en el Congreso, explica el comunicado.

Por último, el mandatario estatal podrá responder a cada una de las intervenciones realizadas por los legisladores.

Es importante mencionar que el gobernador Javier Corral informó hoy que su gobierno convocará a todos los sectores en un gran frente común por la defensa del agua.

Advirtió que de no haber una solución definitiva al conflicto por el agua de las presas y el cumplimiento del Tratado Internacional, los chihuahuenses tienen que unirse y hacerse escuchar.

En ese sentido, lamentó que lejos de buscarse una solución, surjan más represalias como ocurrió con el cierre de acequias por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo.

Cabe recordar que en días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no tiene una buena relación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, debido a que en las últimas semanas el problema por la presa "La Boquilla" ha incrementado.

El presidente de la República señaló que su gobierno ha estado al tanto de la situación de las aguas en Chihuahua, pues podría no cumplirse con el convenio de 1944 con Estados Unidos para la repartición de aguas de los ríos de la frontera.

Asimismo, señaló que las autoridades de Chihuahua han interpuesto primeramente sus intereses políticos, debido al próximo proceso electoral que se realizará en la entidad federativa, ante el cumplimiento con Estados Unidos de la entrega de agua.

No obstante, refrendó su compromiso de apoyar a la ciudadanía de Chihuahua en estos problemas que se enfrentan por el vital líquido.