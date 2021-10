Javier Corral dejó deuda de 75 mil millones de pesos en Chihuahua: Maru Campos

Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, acusó al exmandatario Javier Corral de dejar una deuda de 75 mil millones de pesos al estado por presuntos actos de corrupción.

Maru Campos reveló que la administración de Javier Corral en Chihuahua dejó "la mayor deuda que pueda existir" en México, en entrevista para El Universal.

"Nos topamos con una gran displicencia y con la mayor deuda que pueda existir en el país, una deuda de 75 mil millones de pesos", expuso la panista.

La gobernadora estatal detalló que durante el gobierno de Corral el Congreso de Chihuahua aprobó un presupuesto de egresos deficitarios contra la ley, que habrían causado una deuda de hasta 14 mil millones de pesos con proveedores.

"Se le debían a proveedores 14 mil millones de pesos, porque cualquier dependencia o funcionario podía decir: 'tráiganme las medicinas, las mesas o las botellas de agua', pero no se hacía una licitación y cuando no se hace no hay suficiencia presupuestal, explicó.

Sin embargo, Maru Campos aseguró que "no habrá cacería de brujas" en su gobierno, pero la situación Javier Corral y sus colaboradores deberá se determinada por las instancias correspondientes.

También afirmó que el exmandatario no quería que ella se convirtiera en gobernadora de Chihuahua, pues "tenía pavor" de que evidenciara la "displicencia, omisión y corrupción en su gobierno".

Javier Corral dejó una deuda millonaria a Chihuahua, acusó Maru Campos. Foto: Especial

"Javier Corral nunca entendió lo que era gobernar. Nunca entendió lo que era administrar, lo que era importante para los chihuahuenses, pero quedará en su conciencia y la justicia. Las instituciones y la historia lo juzgarán, no seré yo", declaró.

Una investigación realizada por La Jornada reveló que al menos 50 personas, entre ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos, fueron obligados por el gobierno de Corral a testificar contra Maru Campos y el exgobernador César Duarte.

Los interrogatorios se llevaban a cabo en la Casa de Gobierno de Chihuahua, donde las personas eran amenazadas con ir a prisión, daños a sus familias o cateos en casas de sus familiares.

Según el diario, el propio Javier Corral y su fiscal César Peniche llegaban a supervisar los interrogatorios a través de un "sistema de circuito cerrado".

La situación del exgobernador de Chihuahua se complica cada vez más, pues el pasado 27 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) admitió una denuncia contra Javier Corral por el delito de traición a la patria.

La denuncia, interpuesta por el empresario Otto Valles Baca, acusa al exmandatario de votar a sabiendas de no cumplir los requisitos de ley; uso indebido de documentos; ocultar, alterar y/o negar información legalmente requerida por la autoridad electoral y traición a la patria.

"Javier Corral utilizó toda la fuerza del Estado para amedrentarnos, desde cateos irregulares hasta amenazas directas, para evitar que siguiéramos con las investigaciones sobre los delitos cometidos por él y que ahora hemos denunciado", detalló el empresario.