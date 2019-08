Javier Corral dice que oferta de Duarte puede contribuir a justicia

Chihuahua.- El Gobernador Javier Corral consideró que el ofrecimiento de Javier Duarte de delatar al ex Presidente Enrique Peña Nieto puede ser una contribución a la justicia en el País.

"Con relación al ofrecimiento que hace Javier Duarte, de delatar a Peña Nieto, me parece que está en una estrategia de defensa propia", señaló Corral al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre la intención del ex Mandatario de Veracruz.

"Pero puede considerarse también una contribución a la justicia en México. Todo el que colabora con la autoridad para conseguir el objetivo mayor en términos de corrupción política tiene criterios de oportunidad", dijo.

Corral aseveró que siempre ha sostenido que en el caso del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, la protección que le brindó Peña Nieto fue casi por los mismos motivos.

Porque el otro también debe saber muy bien cómo financió Peña Nieto su campaña", puntualizó.

Javier Corral, Gobernador de Chihuahua. Foto Agencia Reforma

"Yo creo que siempre los amenazó el otro Duarte, el prófugo, con información, por eso creo que se le brindó la protección que se le brindó", señaló.

REFORMA publicó este lunes que Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Según informes del Gobierno federal, en julio pasado el ex Gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que la información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus ex colaboradores.

Prófugo

Respecto a César Duarte, el Gobernador Corral recordó que tiene 20 órdenes de aprehensión, 19 locales y 1 federal.

"El Gobierno de Peña Nieto no presentó las 19, terminaron por presentar 15, se terminarán de presentar todas y los nuevos casos que se judicialicen en el estado de Chihuahua", recalcó el Mandatario panista.

Foto Agencia Reforma

Corral resaltó que trabajó junto con el Canciller Marcelo Ebrard en la formulación de la nueva solicitud de extradición.

"Me parece que esta colaboración en la que se extrañó a lo largo de la administración anterior, como ustedes saben, Peña Nieto y luego (Luis) Videgaray, y no se diga Elías Beltrán, como encargado de la Procuraduría, pues lo único que hicieron fue dilatar, boicotear, detener las órdenes de aprehensión para no presentarlas todas en su conjunto", rememoró.

Salió la administración de Peña Nieto y quedaron pendientes todavía de presentar órdenes de aprehensión de jueces, dictadas por jueces de Chihuahua en contra del ex Gobernador.

Toda esa actitud de abierta protección al ex Gobernador, añadió Corral, se ha modificado.