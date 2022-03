“Javier Corral mató a mi madre... es un feminicida”, acusa diputada federal desde tribuna

México.- Este martes, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, acusó al exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, de haber matado a su madre, ello al haberse negado a buscarla tras que había sido secuestrada, así como haberla revictimizando al asegurar que se había ido con un novio.

Rodeada por legisladoras del partido Morena, desde la tribuna y entre sollozos la diputada petista reveló que el exmandatario estatal del Partido Acción Nacional (PAN) había rechazado la denuncia de secuestro de su madre, la señora Matilde Gil Herrera.

“Háganle como quieran, pero nunca vamos a aceptar el secuestro; a su madre la van a encontrar en una playa por ahí con su novio tomándose una piña colada”, mencionó Aguilar sobre lo que Corral les había dicho a los familiares de la hoy occisa.

Leer más: En 8M, Cámara de Diputados avala reformas en materia de alerta de violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer y al presentar una reserva a un dictamen que se discutió en el pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la petista contó que tan solo 15 días después el cadáver de su madre fue encontrado.

“Javier Corral mató mi madre y nosotros la encontramos 15 días después en un hoyo a un lado de un río, con un balazo en su cuerpo y con el cuerpo quebrado y destrozado, pero con evidencias de la lucha de haberse defendido", detalló.

Asimismo, denunció que el exfiscal de Chihuahua, César Peniche, avisó al secuestrador y asesino de su madre para que saliera de México.

Por sí fuera poco, la diputada indicó que el exgobernador panista de haber intentado alterar la autopsia para que pareciera solamente un homicidio y no un secuestro, aunado a que negó el derecho a las víctimas con las influencias que tenía dentro del Consejo de la Judicatura.

“Una jueza de consigna negó el feminicidio, porque dijo que no había violencia suficiente que se pudiera probar, cuando el cuerpo de mi madre estaba destrozado”, expuso.

Por último, Lilia Aguilar dejó saber a Javier Corral que, desde la Cámara de Diputados, promoverá diversas iniciativas para que los servidores públicos que cometan actos de omisión de búsqueda y revictimicen a las mujeres y a las familias, tengan responsabilidad penal.

Leer más: Conmemora AMLO Día Internacional de la Mujer desde Palacio Nacional

“Javier Corral es un feminicida y está libre, y quiero, desde esta tribuna, no solamente denunciarlo, sino llamarlo a cuentas. Es necesario señalar a todos aquellos que no solamente han sido violentadores, sino que han sido parte de esta complicidad, que parece que no pasa nada y las mujeres en este país no seguimos muriendo”, sentenció.