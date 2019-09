Javier Duarte acusa a Peña de usarlo para cubrir sus escándalos

México.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte declaró y acusó al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto de usarlo "para cubrir sus escándalos".

Esto en entrevista que ofreció desde la cárcel a Noticieros Televisa. Además Duarte aseguró que fue la caja china -una manera de desviar la atención de temas de importancia.

Javier Duarte se encuentra en prisión, ya que es acusado por el desvío de recursos por más de 61 mil millones de pesos durante su administración al mando de Veracruz en el periodo 2010-2016.

No tengo dinero, esa es una de las grandes falacias y grandes contradicciones. Soy un hombre que vive en la justa medianía nunca he sido millonario, asegura.

"El máximo lujo de mi familia es ir al parque". Javier Duarte asegura que su familia vive en Reino Unido gracias a los ahorros de toda su vida.



Asimismo, en dicha entrevista, el ex gobernador veracruzano dijo ser "la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos que tenían encima; para ocultar el tema de la Casa Blanca, Ayotzinapa, todos los problemas que tenía el presidente Peña. La única forma de lavarse la cara era meter a uno de los suyos a la cárcel, y yo era el gobernador priísta más sacrificable".

Por su parte Duarte afirmó que tiene pruebas en contra de ex secretarios de Estado que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) una vez que reúna todos los documentos porque es su obligación hacerlo y no le debe nada a nadie.

"No estoy pidiendo ningún beneficio, es mi obligación hacerlo y no le debo lealtad a nadie. Simple y sencillamente porque es mi obligación ciudadana hacerlo. Estoy preparando la documentación para entregarla y que se añadan a las carpetas de investigación", señaló.

El pasado 16 de julio EL DEBATE dio a conocer un VIDEO que el periodista Ciro Gómez Leyva difundió y que deja ver al propio ex mandatario revelando que supuestamente se entregó para cumplir un pacto con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cercano a Enrique Peña Nieto.

"No me detuvieron, me estoy entregando", dice el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en un fragmento de la grabación de un video que fue presentado la noche del pasado lunes, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.

"No me detuvieron, me estoy entregando", dice el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte en un fragmento de la grabación de un video que fue presentado la noche del pasado lunes [ayer], en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias.

En el VIDEO, mismo que tiene una duración mayor de dos minutos, Duarte dice que está haciendo la grabación en La Laguna de Atitlán, en Guatemala, el 15 de abril de 2017, justo el día en que las autoridades mexicanas informaron sobre su captura.

No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia.

“Me entrego, precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno”.