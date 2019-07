Javier Duarte dice que Peña Nieto le regaló dinero para ayudarlo

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue condenado el pasado 26 de septiembre a nueve años de prisión, luego de declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, dijo que Enrique Peña Nieto, le regaló dinero para ayudarlo para que le quitarán el cargo de delincuencia organizada y dejaran a su familia en paz.

"El dinero que entregué (en la extorsión) fue dinero que me dio el ex Presidente Enrique Peña Nieto. Me lo entregó a través de un amigo y se lo entregaron a mi hermano (Cecil Duarte). A través de un amigo que tenemos en común, citaron a mi hermano en una casa y allí le entregaron el dinero... para que me quitaran delincuencia organizada y dejaran a mi familia en paz. O sea, el mundo al revés, me dio dinero el ex Presidente Peña para poderle dar un soborno a sus propios funcionarios”, indicó Duarte.

Sin embargo, Duarte señaló que los recursos que obtuvo de Peña Nieto terminó pagándolos como extorsión a los principales funcionarios de la PGR, informó en una llamada al diario Reforma.

"(Peña me ayudó) por el cargo de conciencia que tiene, todas las chingaderas que me hicieron. Todas las cosas que me fabricaron. A ver, pregunto, ¿qué prueba hay en contra mía? ¿Dónde están los miles de millones de pesos que dicen que me robé? ¿Dónde están? Pregunto ¿dónde están? Nadie ha preguntado eso, que es lo más obvio, nadie se ha preguntado, 'Duarte el corrupto, Duarte el malo, Duarte el cabrón'. ¿Y dónde está el dinero que me robé. Repito, por un cargo de conciencia, es una injusticia la que hicieron conmigo, soy un chivo expiatorio para poder desviar la atención después de todo el escándalo que había en su Gobierno, de todas las cosas que estaban, dijeron 'pues vamos a fregarnos a un Gobernador popular, a un Gobernador fuerte y así nos lavamos la cara y vean que el PRI también mete a la cárcel a sus propios correligionarios'. Pero fue una tontería porque lo único que hicieron fue echarse la soga al cuello, fue peor", informó durante la llamada teléfonica a Reforma.

Acusa ex Gobernador de Veracruz extorsión de PGR

Javier “N” afirma que pagó una "extorsión" al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja.

El ex Gobernador de Veracruz, quien desde el Reclusorio Norte llamó a Reforma, aseguró que Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta el mes pasado fuera titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, también fue beneficiario del pago.

"Hasta ahora, no he revelado a través de quién se entregó el recurso, tanto al ex titular de la Procuraduría General de la República como al subprocurador, en aquel entonces, Felipe Muñoz, porque están metidos tanto Elías Beltrán como Felipe Muñoz.", acusó el ex Gobernador.

"En su momento, voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación que es meramente una extorsión. Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esta es una extorsión, me extorsionaron, fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra".