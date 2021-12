Javier Duarte se ampara contra orden de captura y acusa "campaña de desprestigio"

Añadió que en marzo pasado desde Guatemala se autorizó la ampliación de la extradición contra Duarte por el mismo delito que ahora se le imputa, aunque no de forma definitiva.

La medida cautelar no constituye la concesión del amparo al exgobernador de Veracruz, aclaró el juez, por lo que le impuso el pago de una garantía de 7 mil 500 pesos que deberá cubrir en un plazo de cinco días para que se mantenga vigente la suspensión.

México.- El exgobernador de Veracruz , Javier Duarte , obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, aclaró su abogado ante la nueva orden de captura por desaparición forzada que se ejecutó en su contra.

Raúl Durán Periodista

