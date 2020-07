Javier Jiménez Espriú no ha presentado renuncia, me reuniré con él hoy o mañana: AMLO

México.- Este lunes durante La Mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el titular de la Secretaría de Comunicación y Trasportes (SCT), Javier Jiménez Espriú no ha presentado renuncia alguna.

Incluso señaló que no tiene información certera sobre eso pero que entre hoy y mañana se reunirá con él para platicar, "hay una muy buena relación con el titular de la SCT", expresó AMLO frente a reporteros en la conferencia realizada en Palacio Nacional.

