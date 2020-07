Javier Jiménez Espriú renuncia a la SCT, AMLO nombra a Jorge Arganis Díaz como sustituto

Ciudad de México.- Este jueves en Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con Javier Jiménez Espriú, el político presentó su renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Trascendió que AMLO aceptó la renuncia de quién estuvo a cargo de la Secretaría desde diciembre de 2018, tiempo en que López Obrador tomó las riendas de México.

Por medio de un video el cual fue difundido a través de sus redes oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como sustituto y nuevo titular de la SCT a Jorge Arganiz Díaz.

Por su parte Javier Jiménez Espriú agradeció a López Obrador la oportunidad de incorporarlo en "su gesta para lograr la cuarta transformación".

Le agradezco señor presidente la oportunidad que he tenido desde 2009 que me incorpore a su extraordinaria gesta para lograr la cuarta transformación, que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bien de los mexicanos, indicó Jiménez Espriú