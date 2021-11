Javier Lozano considera "lavandería de dinero" la boda de Santiago Nieto en Guatemala

Ciudad de México.- La boda de del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, en Guatemala, dejó como resultado a Paola Félix Díaz sin trabajo en el Gobierno de la Ciudad de México luego de que denunciaran fue detenida durante su asistencia a la boda por llevar más de 35 mil dólares en efectivo, los cuales participarían en una “bonita lavandería de dinero”

La situación de Félix Díaz fue duramente criticada, uno de los más duros fue el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, quien afirmó que a pesar de que los funcionarios aseguraron que su boda sería discreta, hasta contaron con invitados VIP, entre los que se encontró la ahora ex titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien presentó su renuncia tras las múltiples acusaciones.

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, acusó que Félix Díaz fue arrestada la tarde del sábado 6 de noviembre luego de aterrizar en un avión privado en Guatemala con 35 mil dólares en efectivo en su bolso, además la tildó de irresponsable por haber ido a la boda en vez de quedarse en México a supervisar el evento de la Fórmula 1.

Acusó que manejar esa cantidad de dinero en efectivo se trataba de una “bonita lavandería de dinero”, después de que algunos medios aseguraron que se trataba de un regalo para los recién casados, dato que no ha sido confirmado.

“Todo mal. Todo. Quisieron hacer una boda discreta y hoy ya sabemos que fue de lujo. Invitados VIP y una irresponsable @LaraPaola1 que, en lugar de estar atenta a la #Fórmula1, se larga en avión privado cargado de lana en efectivo a Guatemala. Bonita lavandería de dinero”, escribió Javier Lozano Alarcón a través de sus redes sociales.

Por su parte, Félix Díaz se encargó de desmentir la información de su arresto difundida por el columnista Dario Celis, quien afirmó que sucedió y que, además su vuelo había sido pagado por un proveedor del Desfile de Día de Muertos.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia” redactó la ahora ex funcionaria, que hoy 7 de noviembre renunció a la Secretaría de Turismo que titulaba.

Félix Díaz también retó al periodista a publicar las pruebas de sus dichos y que, en caso de no contar con ellas, se retracte, sino demandará por daño moral.

El mensaje fue respondido por el columnista Dario Celis “en efecto tengo pruebas de lo que he dado a conocer. Le agradezco su autorización expresa para difundirlas cuando yo lo considere”, respondió.