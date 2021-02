Jefa del SAT señala a Mexicanos contra la Corrupción de evasión fiscal

México.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González Guajardo, presuntamente utiliza un entramado parecido al que emplean las empresas factureras para la evasión fiscal.

La titular del SAT reveló que mediante ese mecanismo, en MCCI "meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos".

En una entrevista para la cadena radiofónica La Octava, Buenrostro mencionó que grupos relacionados con el fundador de dicha organización han interpuesto amparos contra algunas de las obras y decisiones impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en Santa Lucía.

En ese sentido, aseguró que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras, y resaltó que "hay cosas impresionantes".

Sin embargo, Raquel Buenrostro rechazó que haya una persecución en contra de MCCI.

"Yo diría que se sienta perseguido el que no se siente bien. El que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley", señaló.

CMMI responde

Este viernes, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad emitió un comunicado en el que rechaza las irregularidades fiscales señaladas en su contra.

"En días pasados se ha activado una campaña que, a través de voceros y espacios informativos afines al gobierno federal, pretende establecer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga o acusa a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de irregularidades fiscales. No es el caso", indicó MCCI.

Añadió que son campañas que "buscan distorsionar o manipular hechos o declaraciones de funcionarios y actores públicos, para generar corrientes de opinión adversas a organizaciones de la sociedad civil o simplemente para acosar a quienes consideran adversarios. Todo ello, por desgracia, a costa de la verdad".

Asimismo, MCCI sostiene que conduce sus actividades y finanzas con estricto apego a la legalidad.

Lamentamos que, mediante noticias falsas, se pretenda descalificarnos y ensuciar la conversación pública", indica.

Por último, aseguró que seguirán trabajando para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, informada y crítica.